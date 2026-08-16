マザーボード「PRO WS Z890-ACE SE」がオススメ！！ワークステーション向けマザーボードですが一般的なPCパーツで組み立て可能！　高信頼のAIパソコンなどを組みたい場合にも：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフの渡邉さんがオススメする製品は、ASUSのマザーボード「PRO WS Z890-ACE SE」です。ワークステーション向けマザーボードになります。

PRO WS Z890-ACE SEは、ASUSのワークステーション向けシリーズに属するマザーボードです。フォームファクタはATX。

搭載チップセットはIntel Z890チップセットでCPUソケットはLGA1851。CPUはIntelの「Core Ultra プロセッサー（シリーズ2）」に対応します。

ワークステーション向けということで電源部も堅牢な造り。パワーステージは16+1+2+2構成で、高品質の合金チョークと耐久性に優れたコンデンサーを採用しています。

また、ワークステーション向けらしく、サーバーグレードのIPMIリモート管理機能および制御用のオンボードBMCを備えています。OSの実行状態によらず遠隔操作・管理ができるので、本格的なサーバー・ワークステーション運用も可能です。

メモリースロットは4基構成で最大容量256GB。メモリー最大速度はDDR5-9066(OC)まで対応します。拡張スロットはPCIe 5.0x16スロット（x16モードかx8/x8モード）×2基と、PCIe 4.0x16スロット（x4モード）×1基を備えます。ストレージのM.2スロットはPCIe 5.0x4が1基とPCIe 4.0x4が3基の計4基。SATA 6Gポートは4基搭載です。

バックパネル側のインターフェースは、Thunderbolt 4×1基、USB 20Gbps Type-C×1基、USB 10Gbps Type-A×6基、10Gbps LAN×1基、2.5Gbps LAN×1基、1Gbps LAN×1基（BMC制御用）、HDMI、アナログVGA（BMC制御用）、Audio入出力×2基を備えます。

リモート管理用のインターフェースが特徴的ですね。無線LANは搭載されていないので注意してください。

フロント側インターフェース用のピンヘッダにはUSB 3.2 20Gbps Type-C×1基、USB 5Gbps Type-A×1基、USB 2.0 Type-A×2基が備わります。

渡邉さんによると、PRO WS Z890-ACE SEは、ワークステーション向けのリモート制御を備えた高信頼性マザーボードですが、一般的なPCパーツで組み立てられる点が特長と言います。

「本格的なサーバー・ワークステーション向けマザーボードだと、メモリーはECC&レジスタードにしか対応しなかったりしますが、PRO WS Z890-ACE SEなら普通のメモリーが使えます。予算を抑えつつサーバー・ワークステーション向けの機能が欲しい場合にオススメです。また、単純に高品質なマザーボードとしても、オススメですね」とのこと。

確かに、本格的なワークステーション向けマザーボードだとCPUやメモリーもワークステーション向けで、全体の予算は跳ね上がります。リモート制御は欲しいけど、そこまで本格的な構成は必要ない場合には丁度良い位置付けのマザーボードですね。価格帯的にも一般的なハイエンドマザーボードと同じくらいなので、選択肢にも入りやすいと思います！

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