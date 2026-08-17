Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第608回
Switch 2を全力で遊ぶための機能満載ワイヤレスコントローラーが7255円！ 任天堂ライセンス取得済みという安心感
2026年08月17日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2をチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 コントローラー ミストブラック」が販売中だ。参考価格は7980円だが、執筆時点では9％オフの7255円で購入できる（8月17日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2に対応するワイヤレスホリパッド。TMRスティックのほか、連射機能、2ボタン同時押し割り当て、ジャイロセンサーなどが特徴となっている。
使い勝手抜群のホリパッド！
ユーザーレビューを見ると、“さすが任天堂ライセンス商品／可愛くて操作性も抜群／手にしっかりフィットする形状で、長時間プレイしても疲れにくい”といった声が寄せられている。使い勝手の良さがポイントになっているようだ。公式ライセンスを取得したホリパッドが欲しい人にオススメできる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第611回
トピックス270Hz駆動＆応答速度1msで1万7980円は買い！ ASUS製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで16％オフ
-
第610回
トピックス仕事でも使えるラピトリ搭載のTURTLE BEACH製有線ゲーミングキーボードがタイムセールで55％オフ
-
第609回
トピックスゲーミングPCと一緒に買っておきたいLogicool Gのゲーミングキーボードとマウスパッドのセットを発見！
-
第607回
トピックスSwitch 2やPC、モバイル対応の万能コントローラーを発見！ 高精度スティックと1000Hzポーリングレートが強すぎる
-
第606回
トピックスPS5やPC、モバイルもこのコントローラーでOK！ DualSenseのミッドナイト ブラックが6％オフの1万737円
-
第605回
トピックスXBOX Series X 1TB デジタル版（ホワイト）がAmazonで購入可能に！ XBOXデビューしたい人は早めにチェック
-
第604回
トピックススマホやタブレットで快適にゲームしたい人に！ GameSir低遅延スマホコントローラーがタイムセールで1万円切り
-
第603回
トピックスボタン配置を切り替えられるギミックでジャンルを選ばない！ TURTLE BEACHのゲームコントローラーがタイムセール中
-
第602回
トピックス重めの3Dゲームも快適！ ゲームに強いHeadwolfの8.8型タブレットがタイムセールで5万円切り
-
第601回
トピックスSwitch 2をケーブル1本で表示できる14型モバイルゲーミングディスプレー、今なら1万6999円で買える
- この連載の一覧へ