Switch 2を全力で遊ぶための機能満載ワイヤレスコントローラーが7255円！ 任天堂ライセンス取得済みという安心感

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ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2をチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 コントローラー ミストブラック」が販売中だ。参考価格は7980円だが、執筆時点では9％オフの7255円で購入できる（8月17日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2に対応するワイヤレスホリパッド。TMRスティックのほか、連射機能、2ボタン同時押し割り当て、ジャイロセンサーなどが特徴となっている。

使い勝手抜群のホリパッド！

ユーザーレビューを見ると、“さすが任天堂ライセンス商品／可愛くて操作性も抜群／手にしっかりフィットする形状で、長時間プレイしても疲れにくい”といった声が寄せられている。使い勝手の良さがポイントになっているようだ。公式ライセンスを取得したホリパッドが欲しい人にオススメできる。