任天堂の公式ストア「Nintendo Store」にて、Nintendo Switch 2向けの「microSD Express Card 256GB」の価格が値上げされていることがわかった。記事執筆時点（8月18日）で公式の告知は確認できていない。

microSD Express Cardは、Nintendo Switch 2で使えるデータ容量を増やすための周辺機器。任天堂公式ライセンス商品として「SanDisk」「Samsung」の2メーカーから販売されており、これまで6980円だったところ現在は8980円となっている。ちなみに公式ストアでは「Samsung」製のカードのみ在庫ありの状態だ。

前述の通り公式の告知はされていないが、昨今の半導体・メモリ不足による価格高騰、世界的なインフレによるものと思われる。

ユーザーからは「ついに…！」「いきなり2000円アップか」「昔は時間が経つと値下げしてたのに」「5日前に買っててセーフ」「逆に今までが安すぎたんだ」など、衝撃を受ける声が寄せられていた。

なお、Nintendo Switch 2で使えるmicroSD Express Cardは、256GB／512GB／1TBの実質3択（最大2TBまで対応）。家電量販店などでは容量の大きなカードも販売されているので、そちらも検討してみては。

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