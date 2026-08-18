Switch 2公式microSD Expressカード、8980円に値上げ 「ついに」「いきなり2000円アップか」
任天堂の公式ストア「Nintendo Store」にて、Nintendo Switch 2向けの「microSD Express Card 256GB」の価格が値上げされていることがわかった。記事執筆時点（8月18日）で公式の告知は確認できていない。
microSD Express Cardは、Nintendo Switch 2で使えるデータ容量を増やすための周辺機器。任天堂公式ライセンス商品として「SanDisk」「Samsung」の2メーカーから販売されており、これまで6980円だったところ現在は8980円となっている。ちなみに公式ストアでは「Samsung」製のカードのみ在庫ありの状態だ。
前述の通り公式の告知はされていないが、昨今の半導体・メモリ不足による価格高騰、世界的なインフレによるものと思われる。
ユーザーからは「ついに…！」「いきなり2000円アップか」「昔は時間が経つと値下げしてたのに」「5日前に買っててセーフ」「逆に今までが安すぎたんだ」など、衝撃を受ける声が寄せられていた。
なお、Nintendo Switch 2で使えるmicroSD Express Cardは、256GB／512GB／1TBの実質3択（最大2TBまで対応）。家電量販店などでは容量の大きなカードも販売されているので、そちらも検討してみては。
© Nintendo
Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります