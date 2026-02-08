あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第39回
Wi-Fi 7ルーターならどれも同じと思っていませんか？ 実はひとくちにWi-Fi 7といっても、出せる速度には差があります。
特に重要なのは2.4GHz、5GHz、6GHzの3つの周波数帯域に対応していて、これらの帯域を同時に使った通信ができること（MLO対応）です。一見同じに見えるWi-Fi 7ルーターなのに、価格に差が出るのはこうした理由があります。
NECプラットフォームズの新製品「Aterm 19000T12BE」は、まさに“ハイエンド”という言葉がぴったりなWi-Fi 7対応ルーターです。国産ルーターといえば、Atermと思えるほど、長年支持されてきた老舗ブランドの新製品。さすがの完成度でした。次ページから詳しくみていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
「Aterm 19000T12BE」を購入する3つのメリット
1）Wi-Fi 7トライバンド＋MLO、さらに10Gbpsポート2基の余裕
2）アンテナが主張しない、すっきりとした外観デザイン
3）伝統のAtermブランドがもたらす安心感と安定性
購入時に確認したい2つのポイント
1）本体サイズはやや大きめ
2）発熱に関する声もあるため設置環境に配慮したい
