Wi-Fi 7ルーターならどれも同じと思っていませんか？ 実はひとくちにWi-Fi 7といっても、出せる速度には差があります。

特に重要なのは2.4GHz、5GHz、6GHzの3つの周波数帯域に対応していて、これらの帯域を同時に使った通信ができること（MLO対応）です。一見同じに見えるWi-Fi 7ルーターなのに、価格に差が出るのはこうした理由があります。

NECプラットフォームズの新製品「Aterm 19000T12BE」は、まさに“ハイエンド”という言葉がぴったりなWi-Fi 7対応ルーターです。国産ルーターといえば、Atermと思えるほど、長年支持されてきた老舗ブランドの新製品。さすがの完成度でした。次ページから詳しくみていきましょう。

