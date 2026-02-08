このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第39回

NECプラットフォームズ「Aterm 19000T12BE」

【10ギガ光ならこれだぁ！】Wi-Fi 7対応、10GbEを2基搭載、最大18.7Gbpsのルーターがヤバすぎる！　

2026年02月08日 17時00分更新

文● Y.D／ヤマ／ASCII　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

「Aterm 19000T12BE」

　Wi-Fi 7ルーターならどれも同じと思っていませんか？　実はひとくちにWi-Fi 7といっても、出せる速度には差があります。

　特に重要なのは2.4GHz、5GHz、6GHzの3つの周波数帯域に対応していて、これらの帯域を同時に使った通信ができること（MLO対応）です。一見同じに見えるWi-Fi 7ルーターなのに、価格に差が出るのはこうした理由があります。

　NECプラットフォームズの新製品「Aterm 19000T12BE」は、まさに“ハイエンド”という言葉がぴったりなWi-Fi 7対応ルーターです。国産ルーターといえば、Atermと思えるほど、長年支持されてきた老舗ブランドの新製品。さすがの完成度でした。次ページから詳しくみていきましょう。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

「Aterm 19000T12BE」のメリットと注意点

「Aterm 19000T12BE」を購入する3つのメリット
1）Wi-Fi 7トライバンド＋MLO、さらに10Gbpsポート2基の余裕
2）アンテナが主張しない、すっきりとした外観デザイン
3）伝統のAtermブランドがもたらす安心感と安定性

購入時に確認したい2つのポイント
1）本体サイズはやや大きめ
2）発熱に関する声もあるため設置環境に配慮したい

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン