Pixel WatchとGalaxy WatchのSuicaが進化！　定期券やグリーン券に対応へ

東日本旅客鉄道（JR東日本）は7月23日、「Google Pixel Watch」と「Samsung Galaxy Watch」のモバイルSuicaが、新たに「定期券」「Suicaグリーン券」「おトクなきっぷ（Suica版）」に対応することを公表した。2026年8月中旬以降、順次提供を始める。

追加される各機能は、両機種とペアリングしたAndroidスマートフォンから、「モバイルSuica」アプリ経由で利用可能。同アプリの対応バージョンを開き、表示されたSuica券面の左上にある「時計マーク」をタップすることで、スマートウォッチ側のSuicaを操作する仕組みだ。

対応機種は以下のとおり。

●対応機種 ※ いずれも日本で購入した端末のみ対応 ・Google Pixel Watch

・Google Pixel Watch 2

・Google Pixel Watch 3

・Google Pixel Watch 4 ・Samsung Galaxy Watch6

・Samsung Galaxy Watch6 Classic

・Samsung Galaxy Watch7

・Samsung Galaxy Watch8

・Samsung Galaxy Watch8 Classic

・Samsung Galaxy Watch9 ・Samsung Galaxy Watch Ultra

・Samsung Galaxy Watch Ultra2

今回公表されたアップデートにより、両機種と「Apple Watch」の間でモバイルSuicaの機能差が大きく縮まることになる。