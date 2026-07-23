Apple Watchと真っ向勝負も!?
Pixel WatchとGalaxy WatchのSuicaが進化！ 定期券やグリーン券に対応へ
2026年07月23日 15時50分更新
東日本旅客鉄道（JR東日本）は7月23日、「Google Pixel Watch」と「Samsung Galaxy Watch」のモバイルSuicaが、新たに「定期券」「Suicaグリーン券」「おトクなきっぷ（Suica版）」に対応することを公表した。2026年8月中旬以降、順次提供を始める。
追加される各機能は、両機種とペアリングしたAndroidスマートフォンから、「モバイルSuica」アプリ経由で利用可能。同アプリの対応バージョンを開き、表示されたSuica券面の左上にある「時計マーク」をタップすることで、スマートウォッチ側のSuicaを操作する仕組みだ。
対応機種は以下のとおり。
●対応機種
※ いずれも日本で購入した端末のみ対応
・Google Pixel Watch
・Google Pixel Watch 2
・Google Pixel Watch 3
・Google Pixel Watch 4
・Samsung Galaxy Watch6
・Samsung Galaxy Watch6 Classic
・Samsung Galaxy Watch7
・Samsung Galaxy Watch8
・Samsung Galaxy Watch8 Classic
・Samsung Galaxy Watch9
・Samsung Galaxy Watch Ultra
・Samsung Galaxy Watch Ultra2
今回公表されたアップデートにより、両機種と「Apple Watch」の間でモバイルSuicaの機能差が大きく縮まることになる。
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