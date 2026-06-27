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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第170回

デル・テクノロジーズ「Alienware 15」

20万円台前半で憧れのAlienwareが手に入る！ 現実価格にゲーマーもにっこり

2026年06月27日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

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　ゲーミングPCに少しでも興味があるなら、「Alienware」という名前に特別な響きを感じずにはいられません！

　かつては最高峰の性能とエッジの効いたフォルムで、「いつかは欲しいけれど、憧れだけで結局買えない」という存在でした。あまりの価格に諦めて、最近はチェックすらしていなかったという人も多いはずです。

　しかし！　今回ご紹介するAlienwareの新型ゲーミングノートPCは、そんな「高い」という私たちの常識を良い意味で裏切ってくれます。従来の強烈な個性を少し抑え、日常使いにも馴染みやすい洗練されたスタイリッシュなデザインへと進化。そして何より驚きなのが、20万円台前半から手が届くという非常に現実的な価格設定で、素直にうれしいです！

　「スペックは尖りすぎず、でもしっかり遊べる」。憧れのブランドを、自分のデスクに迎えるチャンスがついに来たという感じ。ゲーマー魂が高まりますね！

次ページ：安くても妥協なし？ Alienware 15のガチな実力を検証

　デル・テクノロジーズから登場した「Alienware 15」は、これまで手が届かなかったAlienwareシリーズを20万円台前半という高コスパで作り上げたエントリー向けのゲーミングノートPCです。

　内部にはインテルCore 7 240Hシリーズ2とGeForce RTXグラフィックスを凝縮。これまでのAlienwareが持っていた「近未来的な尖った存在感」をマイルドにしつつ、現代の洗練されたデスク環境に溶け込むスタイリッシュな佇まいに仕上がっています。

【目次】この記事で書かれていること：

Alienware 15をおすすめする3つのポイントと購入時の注意点

おすすめする3つのポイント
1）最新のインテル Core 7 240Hを搭載。納得の価格でしっかり遊べる
2）高度な冷却設計でパフォーマンスを維持
3）15.3インチ 165Hzディスプレイで滑らかなゲーム体験

購入時に確認したいポイント
1）メモリとSSDのバランス、そしてカスタムの魅力
2）洗練されたデザインに隠された「エイリアン」の主張

まとめ
スペック一覧
製品ギャラリー

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