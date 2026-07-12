Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第71回
【人気のKeychron】有線オンリーなら8000円以下！ 本格メカニカルキーボード2製品
2026年07月12日 13時30分更新
最近人気のKeychron製キーボード。高額なハイエンドモデルだけでなく、お手頃な1万円以下の製品でもしっかりその良さを持っているのが人気の理由でしょう！ 日本語配列モデルもラインアップ豊富なのが◎です。
プライムデーでもさまざまな製品が大幅割引中。この記事では有線のみながら、8000円以下の2製品を紹介！
8000円以下でも性能や機能はバッチリ 初めてのKeychronに！
まずは「Keychron C1 Pro 8K」。ポーリングレート8000Hzの最新仕様モデルで、レトロな感じのホワイトが魅力的。潤滑済みの「Keychron Superスイッチ」を採用し、滑らかなキータッチとカタカタという軽快な打鍵音が魅力。カスタマイズはウェブアプリで可能です。
|Image from Amazon.co.jp
|【国内正規品】Keychron C1 Pro 8k QMK/VIA カスタム有線メカニカルキーボード TKL配列 JISレイアウト プログラマブル PBTキーキャップ RGBバックライト Keychron Super 赤軸 対応 Mac・Windows・Linux兼用 ホワイト
キー配列をWindows／Macで切り替え可能で、一部キーは両OS用のキーキャップが用意されています。キーキャップ自体は耐久性が高いダブルショットPBT。スイッチはリニアな赤軸と、タクタイル感強めのバナナ軸の2種類から選択可能。もちろんホットスワップ対応です。セール価格は7920円。
続く「Keychron C3 Pro 8K」は、スペック的には似た製品ですが、ガスケットマウント構造。ただし、キーキャップは透過ABSでLEDライティングは鮮やか。スイッチは茶軸か赤軸。セール価格は7425円。
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|【国内正規品】Keychron C3 Pro 8K RGB TKL 80%配列 JISレイアウト QMK 有線カスタムメカニカルキーボード ホットスワップ対応 LED発光 透過キーキャップ Windows・macOS対応 茶軸
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