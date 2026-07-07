Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第15回
【マニア特選】プライムデーで買うならこのキーボード！ Keychronのアルミフレーム＆ウッドの75％タイプ
2026年07月07日 10時45分更新
編集部のキーボード好きが「プライムデー」のセール製品から「コレは！」というものを選ぶ連続企画！ 第1回の今回は、すっかりおなじみKeychronのコンパクトモデル。今なら2万円切りで購入可能です！
Keychronの高級感も感じさせるワイヤレスキーボード
静音のスイッチは3種類から選べる
「Keychron K2 Maxスペシャルエディション」は、ファンクションキーが付いたいわゆる「75％レイアウト」のメカニカルキーボードでJIS／US配列の両方を用意。アルミフレームにサイドはウッドパネルと高級感もあるところが◎です！
|Image from Amazon.co.jp
|「Keychron K2 Maxスペシャルエディション」（JISレイアウト, Keychron Silent K Proバナナ軸）
接続方式は2.4GHz無線／Bluetooth／有線接続の3タイプ。ライティングはホワイトLEDのおとなしめのタイプ。ポーリングレートは最大1000Hz（2.4GHzと有線）。ゲーミングキーボード的な使い方も可能でしょう。
スイッチは「Keychron Silent K Pro」で静音の赤軸／茶軸／バナナ軸の3種類から選べ、バナナ軸はタクタイル感がやや強めで最近の人気となっています。ホットスワップにも対応しています。
価格は20％オフの1万8040円。JIS配列でもZ段がしっかり1/2キーずらしになっているのがうれしいKeychronのキーボード（その代わりにカーソルキーの上と右Shiftが兼用ですが）。この機会に狙ってみては？
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