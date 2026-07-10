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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第55回

【Keychron】今大人気のキーボードブランド、1万円以下からハイエンドまでプライムデーで大幅割引製品多数

2026年07月10日 16時00分更新

文● オカモト／ASCII

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こだわりのキーボード多数　セールでは特にオトクに購入可能

　2026年の今、人気のキーボードブランドとしてまず最初に挙げられるのが、Keychron

　1万円以下の安価なモデルから、数万円クラスの高級品まで、ラインアップが豊富なこととともに、カスタマイズ性の高さだったり、海外メーカー製ながら日本語配列でも納得の仕様と、“キーボードマニアが作った会社”らしい、こだわりの製品が多数あるのが人気の理由。

登場したばかりのハイエンドモデル「Keychron Q3 Ultra 8K」も20％オフで3万円強！ これは買いです！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

　同社の製品は特に大型セールタイミングでオトクに購入できるが、プライムデーでも対象製品多数。その中から気になった製品をピックアップして紹介しよう（いずれも日本語配列）。

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1万円以下の製品でも手抜きなし
8000円弱で買える有線モデルはKeychronビギナーに最適

　1万円以下のような廉価モデルでも出来がいいのがKeychronのいいところ。「Keychron C1 Pro 8K」は有線のみのテンキーレスタイプながら、ポーリングレート8000Hz対応やKeychron製スイッチ、ホットスワップ対応と機能充実。

Image from Amazon.co.jp
【国内正規品】Keychron C1 Pro 8K QMK/VIA カスタム有線メカニカルキーボード TKL配列 JISレイアウト プログラマブル PBTキーキャップ RGBバックライト Keychron Super バナナ軸 対応 Mac・Windows・Linux兼用 ホワイト

　スイッチは「赤軸」と「バナナ軸」から選ぶことができ、赤軸はリニア系、バナナ軸はかなり強めのタクタイル感がある。メカニカルキーボードらしい打鍵感を好むなら、バナナ軸がオススメ。

プライムデーで「Keychron C1 Pro 8K（JIS、バナナ軸）」を入手
 
プライムデーで「Keychron C1 Pro 8K（JIS、赤軸）」を入手

レトロなイメージのワイヤレスモデルも1万円強

　つづいてはレトロなイメージの「Keychron R3」。2.4GHz無線／Bluetooth／有線の3ウェイ。最新のKeychron Apexスイッチ＆ホットスワップ対応。赤軸／茶軸／バナナ軸から選べて、価格は14％オフの1万1176円。お手頃なワイヤレスキーボードが欲しいのなら買い！

Image from Amazon.co.jp
【国内正規品】Keychron R3 カスタムメカニカルキーボード TKL配列 JISレイアウト ホットスワップ対応 PBTキーキャップ RGBバックライト Keychron Apexスイッチ Mac・Windows・Linux兼用 レトロホワイト 茶軸
プライムデーで「Keychron R3（JIS、茶軸）」を入手

ロープロファイルタイプも多数製品あり
コンパクトモデルでも日本語配列にはこだわりあり

　最近流行りのロープロファイルのメカニカルキーボードもラインナップに増加中。「Keychron K3 Max」はいわゆる75％タイプのコンパクトなワイヤレスキーボード。ちなみにKeychronの日本語配列は、コンパクトモデルでもZ段が0.5キー分のズレを貫いているのが◎（ただし、本製品では右Shiftとカーソルの↑が兼用）。

Image from Amazon.co.jp
【国内正規品】Keychron K3 Max ロープロファイル ワイヤレス・カスタムメカニカルキーボード、2.4GHz・Bluetooth無線・有線対応/QMKプログラム可能/日本語JISかな印字なし、White LEDライト、ダブルショットPBTキーキャップ、Mac Windows対応 (ロープロファイルGateronメカニカル赤軸)
プライムデーで「Keychron K3 Max（JIS、赤軸）」を入手

打ち心地、打鍵音にうっとり
ハイエンドモデル「Keychron Q3 Ultra 8K」は3万円強

　最後はハイエンドモデルの「Keychron Q3 Ultra 8K」。重厚なアルミ削り出しの筐体とダブルガスケット構造で圧倒的な安定感と打鍵音にうっとり。最新の「Keychron Silk POMスイッチ」の滑らかさも魅力。有線だけでなく、2.4GHz無線でも最大8000Hzのポーリングレートに対応する。赤軸／茶軸／バナナ軸から選択可能。

Image from Amazon.co.jp
【国内正規品】Keychron Q3 Ultra 8K TKL メカニカルキーボード 8000Hzポーリングレート 2.4GHz/Bluetooth/有線対応 CNCアルミ筐体 ホットスワップ対応 OSAダブルショットPBTキーキャップ RGBバックライト 日本語配列 かな印字なし バナナ軸 ブラック

　このハイエンドキーボードがプライムデーなら、20％オフの3万1944円！ 買うっきゃない！

プライムデーで「Keychron Q3 Ultra 8K（JIS、バナナ軸）」を入手

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