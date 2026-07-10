【Keychron】今大人気のキーボードブランド、1万円以下からハイエンドまでプライムデーで大幅割引製品多数

こだわりのキーボード多数 セールでは特にオトクに購入可能

2026年の今、人気のキーボードブランドとしてまず最初に挙げられるのが、Keychron。

1万円以下の安価なモデルから、数万円クラスの高級品まで、ラインアップが豊富なこととともに、カスタマイズ性の高さだったり、海外メーカー製ながら日本語配列でも納得の仕様と、“キーボードマニアが作った会社”らしい、こだわりの製品が多数あるのが人気の理由。

同社の製品は特に大型セールタイミングでオトクに購入できるが、プライムデーでも対象製品多数。その中から気になった製品をピックアップして紹介しよう（いずれも日本語配列）。

1万円以下の製品でも手抜きなし

8000円弱で買える有線モデルはKeychronビギナーに最適

1万円以下のような廉価モデルでも出来がいいのがKeychronのいいところ。「Keychron C1 Pro 8K」は有線のみのテンキーレスタイプながら、ポーリングレート8000Hz対応やKeychron製スイッチ、ホットスワップ対応と機能充実。

スイッチは「赤軸」と「バナナ軸」から選ぶことができ、赤軸はリニア系、バナナ軸はかなり強めのタクタイル感がある。メカニカルキーボードらしい打鍵感を好むなら、バナナ軸がオススメ。

レトロなイメージのワイヤレスモデルも1万円強

つづいてはレトロなイメージの「Keychron R3」。2.4GHz無線／Bluetooth／有線の3ウェイ。最新のKeychron Apexスイッチ＆ホットスワップ対応。赤軸／茶軸／バナナ軸から選べて、価格は14％オフの1万1176円。お手頃なワイヤレスキーボードが欲しいのなら買い！

ロープロファイルタイプも多数製品あり

コンパクトモデルでも日本語配列にはこだわりあり

最近流行りのロープロファイルのメカニカルキーボードもラインナップに増加中。「Keychron K3 Max」はいわゆる75％タイプのコンパクトなワイヤレスキーボード。ちなみにKeychronの日本語配列は、コンパクトモデルでもZ段が0.5キー分のズレを貫いているのが◎（ただし、本製品では右Shiftとカーソルの↑が兼用）。

打ち心地、打鍵音にうっとり

ハイエンドモデル「Keychron Q3 Ultra 8K」は3万円強

最後はハイエンドモデルの「Keychron Q3 Ultra 8K」。重厚なアルミ削り出しの筐体とダブルガスケット構造で圧倒的な安定感と打鍵音にうっとり。最新の「Keychron Silk POMスイッチ」の滑らかさも魅力。有線だけでなく、2.4GHz無線でも最大8000Hzのポーリングレートに対応する。赤軸／茶軸／バナナ軸から選択可能。

このハイエンドキーボードがプライムデーなら、20％オフの3万1944円！ 買うっきゃない！