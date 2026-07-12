【スコスコ音】超滑らかな打鍵感！ 日本語配列＆ワイヤレスで1万円切りは買い

プライムデーで1万円切りの9375円なのに、日本語配列＆ワイヤレス対応、さらに滑らかすぎる打鍵感とスコスコ音が超くせになってしまいそうな逸品。注目のキーボードを紹介します。

そのキーボードがEPOMAKER「TH87 JIS」。テンキーレスタイプで2.4GHz無線（USBドングル）／Bluetooth／USB Type-Cの3ウェイ。10000mAhの大容量バッテリーを内蔵しているので、ワイヤレスでも長時間駆動が期待できます。

この滑らかさを実現しているのが、同社の独自スイッチ。今回試した「Creamy Jade」スイッチは、特に滑らかさが売り。メカニカルキーボードらしい打鍵感と打鍵音はありつつもガスケットマウント構造により、コトコトと鳴るので気持ち良さすらあります。もう一方の「Sea Salt Silent」スイッチは静音性が特徴なので、音が気になる人ならこちらでしょう。

キースイッチはホットスワップ対応で交換が可能。キートップはダブルショットPBT素材で耐久性あり（かな表記がやや気になりますが）。白と青の爽やかな色合いも◎です。

なお、フルキーボードタイプの「TH108 JIS」もあって、こちらのセール価格は1万1700円です！