Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第75回
【スコスコ音】超滑らかな打鍵感！ 日本語配列＆ワイヤレスで1万円切りは買い
2026年07月12日 16時30分更新
プライムデーで1万円切りの9375円なのに、日本語配列＆ワイヤレス対応、さらに滑らかすぎる打鍵感とスコスコ音が超くせになってしまいそうな逸品。注目のキーボードを紹介します。
そのキーボードがEPOMAKER「TH87 JIS」。テンキーレスタイプで2.4GHz無線（USBドングル）／Bluetooth／USB Type-Cの3ウェイ。10000mAhの大容量バッテリーを内蔵しているので、ワイヤレスでも長時間駆動が期待できます。
|Image from Amazon.co.jp
|EPOMAKER TH87 JIS 日本語配列 TKL ワイヤレスゲーミングキーボード 2.4GHz/BT5.0/有線 テンキーレス ホットスワップ対応 10000mAh 無線 メカニカルキーボード 91キーリニアスイッチ RGBバックライト ガスケット構造 PBTキーキャップ Windows mac対応 (Blue&White, Creamy Jade)
この滑らかさを実現しているのが、同社の独自スイッチ。今回試した「Creamy Jade」スイッチは、特に滑らかさが売り。メカニカルキーボードらしい打鍵感と打鍵音はありつつもガスケットマウント構造により、コトコトと鳴るので気持ち良さすらあります。もう一方の「Sea Salt Silent」スイッチは静音性が特徴なので、音が気になる人ならこちらでしょう。
キースイッチはホットスワップ対応で交換が可能。キートップはダブルショットPBT素材で耐久性あり（かな表記がやや気になりますが）。白と青の爽やかな色合いも◎です。
なお、フルキーボードタイプの「TH108 JIS」もあって、こちらのセール価格は1万1700円です！
|Image from Amazon.co.jp
|EPOMAKER TH108 JIS 日本語配列 フルサイズワイヤレスゲーミングキーボード テンキー付き 2.4GHz/USB-C/BT5.0 ホットスワップ対応 112キーリニアスイッチ RGBバックライト ガスケット構造 10000mAhバッテリー 無線 メカニカルキーボード Windows mac対応 (Blue&White, Sea Salt Silent)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第76回
グルメ【今日の夕飯はカレー】ルーにカレー粉、レトルトまで、プライムデーでカレーまとめ買い
-
第74回
PC今から買うなら【32型4K液晶】広大なデスクトップで仕事が捗ります！ 3万円台から購入可能
-
第73回
スマホメジャーメーカーの3万円台タブレット これなら安くても安心【プライムデー】
-
第72回
AppleiPhoneユーザーにとっての最強イヤホン「AirPods Pro 3」が貴重なセール
-
第71回
PC【人気のKeychron】有線オンリーなら8000円以下！ 本格メカニカルキーボード2製品
-
第70回
PC16GBメモリーで10万円前後のノートPC 買って損しないのはこの4製品【プライムデー】
-
第69回
PC有線LANを高速化しよう！ 2.5GbEに10GbE、ハブもカードも安くなってきた
-
第68回
スマホスマートウォッチ初心者ならこれで決まり！ 1万円以下で機能豊富でデザインも◎
-
第67回
グルメ【減塩生活】ECサイトなら減塩食品いろいろ選べる！ プライムデーでまとめ買い
-
第66回
スマホ【11万円台なら確実に買い】Galaxy S26ユーザー「Galaxy S26はいいぞ」
- この連載の一覧へ