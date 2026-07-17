このページの本文へ

荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第981回

【猫撮り革命】望遠レンズ追加の「Osmo Pocket 4P」がヤバい！ 喧嘩の瞬間もネコパンチも逃さない

2026年07月17日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

体格の良いだいすけ。歩く姿は「のしのし」が合う。4K動画からの切り出しだけど、このクオリティはさすが。2026年7月 DJI Osmo Pocket 4P

　いまや、片手持ちで気軽に撮れるのにブレないし、高画質で大人気のOsmo Pocketシリーズ。ジンバルカメラという新しいジャンルを創出して、今や観光地へ行くとこれを手にした観光客を見ないことはないというレベルだ。

　もともとVlog用途がメインだったのでカメラは広角オンリーだったのだけど、とうとう「二階建てカメラ」のOsmo Pocket 4Pが誕生したのだ。

　スマホがデュアルカメラ化で撮影範囲を拡げたように、ジンバルカメラも望遠カメラを追加することで、より何でも撮れるカメラに進化したのだ。ジンバルというのはセンサーで手の動きやブレを検出し、内蔵するモーター（たいてい3つ）がそれを打ち消すように動くことで、常にカメラを水平に保ち、ブレのない滑らかな映像を撮れる機構。

　そのジンバル機構とカメラが一体化したのがジンバルカメラだ。ジンバルカメラという呼称は耳慣れなくても、Osmo Pocketを見れば「ああこれのことか」と思う人多いに違いない。動きながら撮ってもブレない以外に、ジョイスティックを使ってモーターを動かすことで撮影アングルも自在に変えられる。

DJIのOsmo Pocket 4P。カメラを手前に向けて肩越しに猫を狙ってるの図。この2階建カメラが新しい。下が広角で上が望遠。見てるとこの上下二連のレンズが可愛い

　この望遠カメラが猫撮りにも良さげだったので、まずはいつもの「保護猫シェルターqueue」へ遊びに行ってきたのだ。

　ためしに歩いている猫を追いながら撮ってたら、いきなり不穏なことに！ 貫禄のチャトラ「だいすけ」が歩いている姿を4Kで動画を撮りながら追ってたら、キャットタワーの上にいるハチワレをいきなり威嚇。うなり声をあげて喧嘩をはじめそうだったので、撮影を中断して引き離しましたとさ。いきなりの撮影がこれだとは。

4K動画から切り出した3枚。ヤバいでしょ。このだいすけ、どうも仲が良くない猫がいるのだ。2026年7月 DJI Osmo Pocket 4P

　ちなみに、冒頭写真はのしのしと歩く「だいすけ」。

　このOsmo Pocket 4P。スマホのアプリ上で4K動画から写真をぱっと切り出せるのが便利なので、その機能を使っております。

　このキャットタワー、よく見ると一番上にハンモックがあり、ぷくんと膨らんでいる。実はこんな一触即発の状況ながら、気にせずハンモックでくつろいでる猫もいたのだ。腕を伸ばしてカメラ部を少し下に向けて、どの猫がいるのかなと覗いたのがこちら。カメラ部をスティックで自由に動かせる。

天井スレスレのハンモックにいてもカメラをちょっと下に向ければ上から撮ることも

毎回、ここでくつろいでる猫が違う気がする。4K動画から切り出すごきにカメラのアイコン付フレームにしてみた。2026年7月 DJI Osmo Pocket 4P

　だいすけも寝てるときは可愛い。キャットタワーのフチに顎を乗っけて顔を少しはみ出させて寝てたので、スティックを使ってカメラを上に向けてローアングルショット。

今度はアゴのせ昼寝猫を、カメラを上に向けて見上げて狙ってみた。写真モードで

アゴのっけてる。カメラは小さいけど3xの望遠だと背景もほどよくぼけていい感じに。2026年7月 DJI Osmo Pocket 4P

　次はひとなつこい子猫だってことで、左手にOsmo Pocket 4Pを持って録画しながら子猫を撫でるのである。

左手にOsmo Pocket 4Pを持ち右手で撫でながら動画を撮影中。2026年7月 DJI Osmo Pocket 4P

　そしたら、カメラが気になったのか、手を振りほどいてにゅっと顔を出し、左右の手（いや前足）でピシッピシッと攻撃！

　うん、何でも気になるお年頃だよねえ。とりあえず何だろうって手を出したくなるのだよね。ジンバルカメラってカメラ部が微妙に動くし。

カメラが気になったのか途中で突進してきて、左前足と右前足で交互にちょっかいを出してきたのだった。うん、確かにこれが近づいてきたら気になるよね。2026年7月 DJI Osmo Pocket 4P

　大きいカメラの大きいレンズだとこわがる猫も、これならこわくない……らしい。ちなみに、広角側のカメラは20cm、望遠側のカメラは30cmまで寄れるから結構アップで撮れる。これがまたいい感じに撮れるので、それは次回に。

　Osmo Pocket 4Pってカメラを2階建てにしたことで、歩きながらVlog的にも撮れるし、自撮りもできるし、そのうえ望遠に切り換えれば猫も撮れるという、今一番幅広くカジュアルに使えるビデオカメラなんじゃないかと思うのである。

■Amazon.co.jpで購入
■Amazon.co.jpで購入
■Amazon.co.jpで購入

筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン