吉野家の「金文字丼」がほしい！有田焼の公式限定どんぶり

牛丼チェーンの吉野家は「吉野家公式通販ショップ」などのECモール店舗で、6月26日～8月19日10時まで、お中元向けギフトを販売中です。
吉野家ECでお中元ギフト
注目は「金文字丼」！
注目は公式通販限定の有田焼「金文字丼」。お中元向けギフトとして、この「金文字丼」と冷凍牛丼の具をセットにした商品がラインナップされます。
▲金文字丼 サイズ： 高さ8.5×横14.3cm
金色で「吉野家」の文字をあしらった、有田焼丼。吉野家店舗で牛丼並盛を提供する丼と同じサイズで、冷凍牛丼の具とあわせて使用することで、自宅でも店舗さながらの雰囲気を楽しめるとしています。
対象商品はすべて送料込みで、サンクスカード付きです。また、早期特典として500円オフクーポンも配布しています。
▲オリジナルのギフトボックスとラッピング
金文字丼が含まれるセット商品は、通販限定のどんぶり柄ギフトボックスに梱包して届けます。
■どんぶりと牛丼のセット
▲牛丼の具6袋＆金文字丼【冷凍】 6600円
公式通販限定の有田焼「金文字丼」と冷凍牛丼の具6袋をセットにした商品です。
▲牛丼の具6袋＆金文字＆箸【冷凍】 8580円
金文字丼に加え、箸をセットにしたギフトです。
■他お中元ギフト
▲から揚げバラエティセット 5300円
内容：冷凍牛丼の具6袋、冷凍豚丼の具2袋、冷凍牛鍋丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、冷凍から揚げ1袋、冷凍紅生姜1袋
▲牛丼の具6袋うなぎ蒲焼3袋＋とろろ2袋4食【冷凍】 7344円
内容：冷凍牛丼の具6袋、冷凍うなぎ蒲焼3袋、冷凍とろろ2袋
自分用にもほしくなる！
通販限定の有田焼丼と一緒に牛丼を楽しめる「金文字丼」セットは、吉野家ファンにはうれしい内容ですね。送料が無料になるのも魅力的です。
お中元はもちろん、自宅用としても気になるラインアップです。早期特典で500円オフになるクーポンも用意されているので、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります