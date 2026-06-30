吉野家の「金文字丼」がほしい！有田焼の公式限定どんぶり

牛丼チェーンの吉野家は「吉野家公式通販ショップ」などのECモール店舗で、6月26日～8月19日10時まで、お中元向けギフトを販売中です。

吉野家ECでお中元ギフト

注目は「金文字丼」！

注目は公式通販限定の有田焼「金文字丼」。お中元向けギフトとして、この「金文字丼」と冷凍牛丼の具をセットにした商品がラインナップされます。

▲金文字丼 サイズ： 高さ8.5×横14.3cm

金色で「吉野家」の文字をあしらった、有田焼丼。吉野家店舗で牛丼並盛を提供する丼と同じサイズで、冷凍牛丼の具とあわせて使用することで、自宅でも店舗さながらの雰囲気を楽しめるとしています。

対象商品はすべて送料込みで、サンクスカード付きです。また、早期特典として500円オフクーポンも配布しています。

▲オリジナルのギフトボックスとラッピング

金文字丼が含まれるセット商品は、通販限定のどんぶり柄ギフトボックスに梱包して届けます。

■どんぶりと牛丼のセット

▲牛丼の具6袋＆金文字丼【冷凍】 6600円

公式通販限定の有田焼「金文字丼」と冷凍牛丼の具6袋をセットにした商品です。

▲牛丼の具6袋＆金文字＆箸【冷凍】 8580円

金文字丼に加え、箸をセットにしたギフトです。

■他お中元ギフト

▲から揚げバラエティセット 5300円

内容：冷凍牛丼の具6袋、冷凍豚丼の具2袋、冷凍牛鍋丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、冷凍から揚げ1袋、冷凍紅生姜1袋

▲牛丼の具6袋うなぎ蒲焼3袋＋とろろ2袋4食【冷凍】 7344円

内容：冷凍牛丼の具6袋、冷凍うなぎ蒲焼3袋、冷凍とろろ2袋

自分用にもほしくなる！

通販限定の有田焼丼と一緒に牛丼を楽しめる「金文字丼」セットは、吉野家ファンにはうれしい内容ですね。送料が無料になるのも魅力的です。

お中元はもちろん、自宅用としても気になるラインアップです。早期特典で500円オフになるクーポンも用意されているので、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。