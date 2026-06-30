総重量500g超！おろポン焼肉コンボ丼、夏にかっこむやつ！

伝説のすた丼屋は7月1日より、期間限定メニュー「おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼」を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売します。

総重量500g超！

夏限定「おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼」

「おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼」は、総重量500g超のボリュームがありながら、濃厚さとさっぱりとした後味をあわせ持つ夏限定メニュー。

▲おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼 1390円

牛ハラミと豚バラを長ネギとともに特製のすたみな焼肉ダレで炒め、大盛りご飯の上に盛り付けた焼肉丼です。

焼肉ダレは、オリジナルの焼肉ダレをベースに、すた丼に使用している秘伝のニンニク醤油ダレをブレンドしています。

仕上げに粗くすりおろした大根と牡蠣だしポン酢をトッピングし、ニンニクの効いた濃厚な旨みと、おろしポン酢による爽やかな後味が楽しめるとしています。

並盛の2倍の肉を盛り付けた「肉W盛り」や腹八分目サイズ、ご飯とおかずを別々に味わう定食スタイルも用意されます。

▲おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼 肉W盛り 2090円

▲おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼 腹八分目 1290円

▲おろしポン酢すたみな焼肉コンボ定食 1490円

一部店舗とデリバリー専門店を除く全国の「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」で販売します。

ガッツリなのにさっぱり！

牛ハラミと豚バラを一度に味わえるうえ、おろしポン酢を合わせた夏らしい組み合わせが気になる新商品が登場します。500g超のボリュームなので、しっかり食べたい日にも満足感がありそうです。

期間限定メニューなので、気になる人はこの機会にお店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。