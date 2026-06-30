ファミマ「冷やし麺」4種発売！純連・頑者・萬福、名店監修が激アツ

ファミリーマートは、冷し中華、まぜそばなど「冷し麺」4種を6月30日から順次発売します。



有名店監修の冷し麺3商品とリニューアルした「6種具材の冷し中華」が登場します。

東京・銀座の「萬福」と初コラボ

「さっぽろ純連」「頑者」監修商品も

ファミリーマートの冷し麺に、東京・銀座の「萬福」と初めてコラボした冷し中華のほか、「さっぽろ純連」「頑者」が監修したまぜそばがラインアップに加わります。

▲さっぽろ純連監修 冷し味噌まぜそば 646円

※6月30日発売

濃厚でコクのある味噌感が特徴のたれに、肉そぼろ、ゆで卵、白髪ねぎ、フライドオニオンなどを合わせた一品です。

▲萬福監修 とりごま冷し中華（ごまだれ） 598円

※7月7日発売

ファミリーマート初となる萬福監修商品です。小麦の風味と口あたりの良さが特徴の中華麺に、ごまの風味を効かせたスープを組み合わせています。

具材として、鶏チャーシュー、きゅうり、わかめ、白ごまをトッピングしています。

▲頑者監修 冷し魚介豚骨まぜそば 646円

※7月7日発売

豚ガラに魚介の旨みを合わせた特製だれをワシワシ麺に絡めた冷しまぜそばです。チャーシューやゆで卵、メンマなどをトッピングしています。

定番冷し中華もリニューアル

さらに、定番の冷し中華はスープをリニューアルし、暑い日に合わせてよりさっぱりとした味わいに仕上げています。

▲6種具材の冷し中華 578円

※6月30日発売

夏の定番商品で、気温が高くなる時期に合わせてスープをリニューアルしています。ももチャーシューやきゅうり、錦糸卵、紅生姜など彩りの良い具材をトッピングしています。

中華麺はほぐれやすさを向上させ、食べるまでの準備時間を短縮したとしています。

行列店の味がコンビニで楽しめる！

定番の冷し中華から名店監修のまぜそばまで、その日の気分に合わせて選べるのが魅力です。さっぱり派もガッツリ派も満足できそうなラインアップですね。



なお、6月30日から7月6日まで、対象の麺類を購入すると次回使える50円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンも実施されます。



クーポンを利用してお得に気になる商品を味わってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。