餃子の王将、生ビール×餃子が50円引き！7月限定のお得キャンペーン

「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は、7月1日～31日の期間「生ビール（中）」と「餃子1人前（6個）」のセットを、単品合計価格より50円引きで販売するキャンペーンを開催します。
7月は「ビール×餃子」がお得！
7月限定で、「生ビール（中）」（アサヒスーパードライ）と「餃子1人前（6個）」のセットが、単品合計価格より50円引きで提供。
さらに「生ビール（中）」の単品も通常価格から30円引きで販売します。
暑い季節にぴったりの、冷えた生ビールと熱々の餃子をお得に味わえるキャンペーンです。
お得な冷し中華セットも
また、7月1日～8月31日まで、「冷し中華」または「辛い！冷し中華」と餃子を組み合わせたセットも販売します。セットは単品合計価格より20円お得になります。
「冷し中華」と「餃子」または「にんにくゼロ生姜餃子」のセットは、西日本1179円、東日本1201円。「辛い！冷し中華」の同様のセットは、西日本1289円、東日本1311円です。「にんにく激増し餃子」とのセットは全国共通で1333円です。
夏ならではの組み合わせ、楽しもう！
キンキンに冷えた生ビールと、熱々の餃子との最強タッグ。今の季節だからこそよりおいしく感じられそうですよね。
夏ならではのお得、餃子の王将で楽しんでみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
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