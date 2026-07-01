ハーゲンダッツ食べ放題が10％オフ！時間無制限コースがお得【7月8日まで】

ニラックスは、6月29日～7月8日の期間限定で、対象となる4店舗にて「ハーゲンダッツ 満喫コース」が10％オフになる事前ウェブ予約限定キャンペーンを実施中です。
ハーゲンダッツ 満喫コースがウェブ予約限定で10％オフ！
「ザ ブッフェ」などニラックスが運営するブッフェ業態、通称“ニラックスブッフェ”では、和洋中のメニューを食べ放題にて提供しています。
今回4店舗で提供する「ハーゲンダッツ 満喫コース」では、通常のブッフェ料理に加え、ハーゲンダッツの「バニラ」と「ストロベリー」のハーゲンダッツ アイスクリームに加え、アレンジメニュー「ハーゲンダッツ 白桃サンデー」などを時間無制限の食べ放題で提供します。
6月29日～7月8日の期間中は、前日24時までにウェブで予約すると、「ハーゲンダッツ 満喫コース」を通常より10％オフで利用できます。なお、料金は店舗ごとに異なります。
▲ハーゲンダッツ バニラ
▲ハーゲンダッツ ストロベリー
■アレンジメニュー
▲ハーゲンダッツ 白桃サンデー コース料金に含む
▲パンケーキ With ハーゲンダッツ バニラ
▲パンケーキ With ハーゲンダッツ ストロベリー
アイスクリームは1回の注文につき2個まで提供します。オーダーメニューはすべてモバイルオーダーで注文できます。なお、仕入れ状況によりメニュー内容が変更となる場合があり、1日あたりの提供数にも限りがあります。
■ハーゲンダッツ 満喫コース 10％オフキャンペーン 概要
実施期間：6月29日～7月8日 前日の24時までに要予約
提供内容：通常のブッフェメニュー、オーダーメニューに加え、以下のハーゲンダッツ 特別メニューが食べ放題
・ハーゲンダッツ アイスクリーム：バニラ・ストロベリー
・ハーゲンダッツ 白桃サンデー
・パンケーキ
時間：無制限
実施店舗：
ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛
ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
グランブッフェ アリオ橋本
7月8日まで！
ハーゲンダッツを時間無制限で味わえるだけでも魅力的ですが、事前にウェブから予約することで10％オフになるうれしいキャンペーンがスタートします。
ハーゲンダッツ アイスクリームだけでなく、白桃サンデーやパンケーキとの組み合わせを楽しめるのもポイントです。ブッフェメニューとあわせて、デザートまで満喫できそうですね。
お近くに店舗がある人は。チェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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