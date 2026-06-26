万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第86回
ミズノ／makuake「ブランカちゃん人形ブルブルボルレッチ」
このブランカちゃん人形欲しい！実はゲーマーを解してくれるエクササイズボール
2026年06月26日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
これ、フツーのぬいぐるみに見えますよね？
でも違うんですよ。フツーのぬいぐるみだったら、僕、こんなにも「欲しい〜！」と思っていないんです。
実はこれ、ゲーム『ストリートファイター6』に登場するブランカの技「ブランカちゃん」をモチーフにした、「健康アイテム」なんです！
「え？ どこがどう、健康アイテムなの？」って思うじゃないですか。ジャンルとしては、「エクササイズボール」です。
一見すると大好きなゲームに出てくるキャラのフツーのぬいぐるみに見えるのに、健康に役立つ機能に溢れているっていうところに、僕の心は今回、本気で射止められてしまいました。
ゲーマーって、どうしても運動不足になりがちじゃないですか。だから、手軽に自宅で使える健康アイテムって、ホントにありがたいんですよ。しかもそれが、こんなにかわいいブランカちゃんの見た目をしているなんて、最高じゃないですか。
最近、いろいろと買い物しまくっているので、ちょっとお財布が心配なところもあるんですが、これはぜひとも手に入れたい！ 欲しい！ 欲しいとしか言えない！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がブランカちゃん人形ブルブルボルレッチを推す3つの理由
1）スト6ファン歓喜のデザイン・ブランカちゃん
2）振動マッサージで身体をケアできる
3）持っているだけでプチ筋トレになる
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