『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

これ、フツーのぬいぐるみに見えますよね？

でも違うんですよ。フツーのぬいぐるみだったら、僕、こんなにも「欲しい〜！」と思っていないんです。

実はこれ、ゲーム『ストリートファイター6』に登場するブランカの技「ブランカちゃん」をモチーフにした、「健康アイテム」なんです！

「え？ どこがどう、健康アイテムなの？」って思うじゃないですか。ジャンルとしては、「エクササイズボール」です。

一見すると大好きなゲームに出てくるキャラのフツーのぬいぐるみに見えるのに、健康に役立つ機能に溢れているっていうところに、僕の心は今回、本気で射止められてしまいました。

ゲーマーって、どうしても運動不足になりがちじゃないですか。だから、手軽に自宅で使える健康アイテムって、ホントにありがたいんですよ。しかもそれが、こんなにかわいいブランカちゃんの見た目をしているなんて、最高じゃないですか。

最近、いろいろと買い物しまくっているので、ちょっとお財布が心配なところもあるんですが、これはぜひとも手に入れたい！ 欲しい！ 欲しいとしか言えない！