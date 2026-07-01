ノートパソコンは「軽い」に越したことはありません。



「外出先でバリバリ作業するぞ！」と意気込んでモバイル用に買ってみたものの、いざカバンに入れるとズッシリ重い……。結局持ち歩かなくなり、「これなら据え置きのミニPCにして、好きなキーボードを繋いだほうが安くて快適だったのでは？」と我に返った経験ありませんか？

今どきの持ち運ぶノートPCに求められる絶対条件は、まず1kgを切る軽さであること。そして、最新のインテル Core Ultra（シリーズ3）を搭載し、動画再生時でも長時間駆動するようなタフなバッテリーを備えていることです。

でも、あるの……そんなPC？ あります――。

今回ご紹介する「dynabook G7/A」は、まさにそんな私たちが求めていた条件をピタリと満たしてくれる存在。モバイルワーカーの快適さを徹底的に追求した13.3型のプレミアムモバイルノートです。



注目は、最新CPUを搭載しながら、約899gという圧倒的な軽さと、長時間のバッテリー駆動を両立したこと。オフィスワークから出先での作業まで、場所を選ばずシームレスに活躍してくれる新時代のスタンダードモデルです。