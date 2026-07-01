あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第174回
Dynabook「dynabook G7/A（P1G7APEL）」
軽いノートPCが最強！899gなのに最新CPUでバッテリーも長持ちのdynabookがいい！
2026年07月01日 17時00分更新
ノートパソコンは「軽い」に越したことはありません。
「外出先でバリバリ作業するぞ！」と意気込んでモバイル用に買ってみたものの、いざカバンに入れるとズッシリ重い……。結局持ち歩かなくなり、「これなら据え置きのミニPCにして、好きなキーボードを繋いだほうが安くて快適だったのでは？」と我に返った経験ありませんか？
今どきの持ち運ぶノートPCに求められる絶対条件は、まず1kgを切る軽さであること。そして、最新のインテル Core Ultra（シリーズ3）を搭載し、動画再生時でも長時間駆動するようなタフなバッテリーを備えていることです。
でも、あるの……そんなPC？ あります――。
今回ご紹介する「dynabook G7/A」は、まさにそんな私たちが求めていた条件をピタリと満たしてくれる存在。モバイルワーカーの快適さを徹底的に追求した13.3型のプレミアムモバイルノートです。
注目は、最新CPUを搭載しながら、約899gという圧倒的な軽さと、長時間のバッテリー駆動を両立したこと。オフィスワークから出先での作業まで、場所を選ばずシームレスに活躍してくれる新時代のスタンダードモデルです。
【目次】この記事で書かれていること：
dynabook G7/Aを購入する3つのメリット
1）インテルCore Ultra 5 322を搭載。今買うなら絶対にシリーズ3を狙え
2）モバイルに最適な13.3型WUXGA液晶と、1泊2日を乗り切る驚異のバッテリー
3）今や貴重なOffice＆クラウド特典付き。さすがはdynabook
購入時に確認したい2つのポイント
1）メモリーは16GB。増設不可なので、用途を見極めよう
2）カラーバリエーションは2色。爽やかなブルーか、王道のブラックか
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第173回
AV例の猫、ついにもふもふになる！ 聞きながら無限に撫でたくなるイヤホン
-
第171回
スマホポータブルオーディオ内蔵スマホ、水月雨「MIAD 01 5G HiFi」を使ってみた！ 4.4mmバランスジャック対応、有線イヤホンを高音質再生
-
第171回
ウェアラブル毎年7月に売り切れるやつ！ソニーの「着るクーラー」が冷却2割増しで最長15時間も冷えるとか神機すぎ
-
第170回
PC20万円台前半で憧れのAlienwareが手に入る！ 現実価格にゲーマーもにっこり
-
第169回
AVやっぱりソニー、箱を開けた瞬間からテンションが上がる10周年ヘッドホン
-
第168回
スマホ【水冷＆ファン内蔵】実測でもガチで変態尖りすぎゲーミングスマホ再び登場
-
第167回
PC軽い・薄い・丈夫、さらにロングバッテリー！仕事で使えるノートPCの完成形「LAVIE NEXTREME」
-
第166回
デジカメGoProは終わらない！久々の新製品に感激
-
第165回
デジタルこの変態！キーをメカニカルとアナログにスイッチ付け替え可能、1台2役の欲張りキーボード
-
第164回
スマホ「かんたんスマホ」なんとリモートで使い方が教えられる、操作がわからない両親にぴったり！
- この連載の一覧へ