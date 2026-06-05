これはほしい！ベローチェの黒ねこタオル、数量限定で配布

カフェ・ベローチェは6月18日より、「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」を全国の店舗で開始します。

レシートを提示して黒ねこのハンドタオルがもらえる！

500円以上のレシート3枚、もしくは1500円以上のレシート1枚を提示することで、数量限定のハンドタオルが1枚プレゼントされます。

デザインは全8種類でランダム配布です。期間は9月16日までで、第1弾と第2弾に分けて異なるデザインを展開します。

ハンドタオルは「夏休みを楽しむ黒ねこから届く季節のお便り」をテーマに、切手風のビジュアルのデザイン。外袋も手紙をイメージした仕様となっており、開封前から楽しめる構成です。さらに、上部のスタンプ部分は複数枚を並べることで「VELOCE」の文字が完成する仕掛けが施されています。

■40周年記念 黒ねこハンドタオル 第1弾デザイン

期間：6月18日～8月2日

第1弾は、コーヒーゼリーやクリームソーダなどのカフェ・ベローチェの人気商品と黒ねこを組み合わせた4種類のデザインが用意されています。

▲「ぷるんとゼリーで大冒険にゃ」

▲「しゅわっとソーダの向こうはなにかにゃ？」

▲「ちょんちょん、朝顔におはようにゃ」

▲「ゆらゆらボールで落ちちゃうにゃ」

■40周年記念 黒ねこハンドタオル 第2弾デザイン

期間：8月3日～9月16日

第2弾はとろうま贅沢プリンの上でくつろぐ姿や、スイカやうきわなど夏のモチーフを取り入れたデザイン4種類が展開されます。

▲「ひんやり、ぷるっと南国気分にゃ」

▲「もこもこ雲をもぐもぐしたいにゃ」

▲「ぷかぷか、真夏のひとやすみにゃ」

▲「スイカをしゃくっと、ごちそうさまにゃ」

■40周年 黒ねこサマーキャンペーン 概要

対象店舗：全国のカフェ・ベローチェ全店

内容：500円以上のレシート3枚、もしくは1500円以上のレシート1枚をレジで提示すると、ランダムで「40周年記念 黒ねこハンドタオル」を1枚プレゼント

※数量限定のため、なくなり次第終了

※期間によってもらえるデザインが異なります

〈第1弾〉

期間：6月18日～8月2日

景品：黒ねこハンドタオル（4種類・ランダム）

サイズ：約24×24cm

〈第2弾〉

期間：8月3日～9月16日

景品：黒ねこハンドタオル（4種類・ランダム）

サイズ：約24×24cm

どのデザインもかわいい！

黒ねこのゆるい表情と夏らしいデザインがかわいらしく、思わず集めたくなりますね。

ドリンクや軽食のついでに手に入るのも気軽でうれしいポイントです。この機会に店舗に立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。