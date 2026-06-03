ドーナツ1個無料！クリスピー・クリームで1日限定企画、これは行くしか！

クリスピー・クリーム・ドーナツは6月5日、「ナショナル ドーナツデー」にあわせたキャンペーンを実施します。当日限定で、ドーナツのプレゼント企画を展開します。

6月5日限定、「オリジナル・グレーズド」を無料配布

毎年6月の第1金曜日に祝われる「ナショナル ドーナツデー」は、アメリカで生まれたドーナツの記念日です。



クリスピー・クリーム・ドーナツでは、商品を1点以上購入した人を対象に、看板商品の「オリジナル・グレーズド」を1個プレゼントします。



日本上陸20周年にちなみ、今年は全店合計2万個を用意。各店舗のオープン時間から数量限定で配布します。

■オリジナル・グレーズド プレゼント

実施日時：6月5日 各店オープン時間から、なくなり次第終了

数量：各店先着・数量限定

対象者：商品を1点以上購入した人

提供商品：オリジナル・グレーズド1個をプレゼント

実施店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗

※店舗ごとにオープン時間は異なります

※東京国際フォーラム・渋谷シネタワー店・キャナルシティ博多店及び、催事・KKD店舗以外の小売店を除く

3店舗限定「できたてオリグレ」の提供も

またまた6月5日13時～15時には、東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、キャナルシティ博多店の3店舗限定で、店内の製造工程で仕上げた温かい「できたて」状態の商品を提供します。

プレゼントの条件はほかの店舗同様に、商品を1点以上購入した人に限られます。

ドーナツ記念日、アツい

オリジナル・グレーズドを無料でもらえるというだけでも十分魅力的ですが、一部店舗では「できたてオリグレ」が味わえる時間帯があるのは見逃せないポイントです。

ドーナツ好きは注目の企画となっています。ドーナツの記念日に店舗に足を運んでみてはどうでしょうか！





※価格は税込み表記です。