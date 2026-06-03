ドーナツ1個無料！クリスピー・クリームで1日限定企画、これは行くしか！

クリスピー・クリーム・ドーナツは6月5日、「ナショナル ドーナツデー」にあわせたキャンペーンを実施します。当日限定で、ドーナツのプレゼント企画を展開します。
6月5日限定、「オリジナル・グレーズド」を無料配布
毎年6月の第1金曜日に祝われる「ナショナル ドーナツデー」は、アメリカで生まれたドーナツの記念日です。
クリスピー・クリーム・ドーナツでは、商品を1点以上購入した人を対象に、看板商品の「オリジナル・グレーズド」を1個プレゼントします。
日本上陸20周年にちなみ、今年は全店合計2万個を用意。各店舗のオープン時間から数量限定で配布します。
■オリジナル・グレーズド プレゼント
実施日時：6月5日 各店オープン時間から、なくなり次第終了
数量：各店先着・数量限定
対象者：商品を1点以上購入した人
提供商品：オリジナル・グレーズド1個をプレゼント
実施店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗
※店舗ごとにオープン時間は異なります
※東京国際フォーラム・渋谷シネタワー店・キャナルシティ博多店及び、催事・KKD店舗以外の小売店を除く
3店舗限定「できたてオリグレ」の提供も
またまた6月5日13時～15時には、東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、キャナルシティ博多店の3店舗限定で、店内の製造工程で仕上げた温かい「できたて」状態の商品を提供します。
プレゼントの条件はほかの店舗同様に、商品を1点以上購入した人に限られます。
ドーナツ記念日、アツい
オリジナル・グレーズドを無料でもらえるというだけでも十分魅力的ですが、一部店舗では「できたてオリグレ」が味わえる時間帯があるのは見逃せないポイントです。
ドーナツ好きは注目の企画となっています。ドーナツの記念日に店舗に足を運んでみてはどうでしょうか！
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります