22万食売れた「盛岡冷麺」が復活！ジョナサンで6月11日から

ジョナサンは6月11日より、「夏の東北涼麺」フェアを開催します。

今回のフェアでは、岩手の「盛岡冷麺」と秋田の「稲庭うどん」を中心に、夏向けのメニューをラインアップしています。

さらに、さっぱりとした味わいのハンバーグやうなぎメニューも加え、暑い時期に合わせた構成となっています。販売は9月2日までを予定しています。

岩手「盛岡冷麺」・秋田「無限堂 稲庭うどん」が夏仕様で登場！

・盛岡冷麺（キムチ・コチュジャンつき） 単品（麺1.5倍） 1209円

選べるちいさなごはんセット 1429円

昨年22万食を販売した人気メニューが、今年も登場します。岩手県の製麺所から仕入れた麺を使用し、強いコシと滑らかな喉ごしが特徴です。

スープはブイヨンベースで、すっきりとしたまろやかな仕上がりとされています。キムチとコチュジャンで味の変化も楽しめます。

▲選べるちいさなごはんセット

盛岡冷麺は、3種類から1つ選択する「選べるちいさなごはん」とのセットも用意されます。炭火焼肉ごはん、ローストビーフごはん、しらすおろしごはんのミニサイズをラインアップします。

・山椒辣油香るカレーな冷やし豆乳担々うどん 1319円

旨塩ねぎだれのから揚げセット 1539円

秋田の老舗「無限堂」の稲庭うどんを使用したメニューで、クリーミーなカレー豆乳担々仕立てです。

ドライカレーのコクと山椒辣油の香りを組み合わせた構成で、喉ごしのよい麺とともに味わえます。

ガッツリ爽やかなハンバーグ＆ふっくらうな重も！

・アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳 1539円

アンガスビーフ100％のハンバーグに、瀬戸内産レモンの酸味を効かせた特製の旨塩ねぎダレを合わせたメニューです。

別添えの青唐辛子味噌で味の変化をつけることもできます。

・うな重（お吸い物・惣菜つき） 1979円

身厚なうなぎを蒸したあと、タレ付けと焼きを繰り返して仕上げた一品です。余分な脂を落としながら焼き上げることで、香ばしさが引き出されています。うなぎの量を増やしたダブルも用意されます。

・うな重 ダブル（お吸い物・惣菜つき） 2859円

盛岡冷麺が復活＆稲庭うどんが進化！

冷たい麺とスタミナ系のメニューがそろい、暑さに合わせて選べるのが印象的です。昨年22万食を販売した盛岡冷麺は、今年も引き続き注目したいメニューとなっています。

本格的な東北の名物をはじめ、初夏にぴったりのさっぱり＆がっつりメニューを、この機会に店舗で味わってみては？

※価格は税込み表記です。