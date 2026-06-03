セブン限定！ペヤング「炒飯風×回鍋肉風」1つで3度おいしい超大盛

まるか食品は、「ペヤング超大盛やきそば ハーフ＆ハーフ炒飯風＆回鍋肉風」をセブン‐イレブン限定で6月2日以降、順次発売中ですよ。

価格は324円。沖縄を除く全国の店舗で展開。

即席麺ブランド「ペヤング」のハーフ＆ハーフシリーズ新作で、内容量236gの超大盛サイズ。中華料理の人気メニュー「炒飯」と「回鍋肉」の味わいを一度に楽しめる商品です。

炒飯風ソースは、香味野菜の甘みと多彩なスパイスをきかせ、昔ながらの炒飯をイメージした味わい。回鍋肉風ソースは、豆板醤と甜麺醤をベースに、ラー油と花椒油を加えたピリ辛で本格的な味わいに仕上げたといいます。

ハーフ＆ハーフはそれぞれの味を単独で楽しめ、さらに混ぜ合わせることで異なる味わいも楽しめる仕様。炒飯風、回鍋肉風、そしてMIXと、1つで3通りの味を感じられるとのこと。

なお、気になるカロリーは1食あたり1074kcalです。



中華料理の写真を大きく入れ込んだパッケージも圧巻の迫力ですね！ はたして混ぜるとどんな味になるのでしょうか？ つい手にとってしまいそうな強めペヤングです。

※記事中の価格は税込み