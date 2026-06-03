いくら110円！2倍とろも登場　「スシローの日」第1弾、本日スタート

スシローは6月3日より、「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾」を全国で開催します。
スペシャルネタがいっぱい！スシローの日
スシローは6月創業月。これにあわせた企画として、特別価格の商品やサイズアップしたメニューを展開します。
目玉は110円～の特別価格で提供する「いくら包み」と、値段据え置きでボリュームアップした「特ネタ倍とろ」です。
＜いくら包み110円～＆倍とろ180円～＞
▲いくら包み 110円～
ねっとりとしたいくらの旨みを包みで味わう構成の商品です。感謝企画として特別価格で提供します。
▲特ネタ倍とろ 180円～
店内で解凍し切りつけた「特ネタ中とろ」を、通常の約2倍サイズで提供します。価格はそのままにサイズを増やした内容です。
そのほか、人気の軍艦ネタなどを中心に、ボリュームと価格の両面で特徴のある商品がラインナップ。
＜倍盛り軍艦などお得感あるネタ＞
▲倍盛り！コーン軍艦 120円～
定番のサラダ軍艦の「コーン軍艦」「かに風サラダ軍艦」「ツナサラダ軍艦」は、お値段そのままで、倍盛りにして提供します。
▲倍盛り！かに風サラダ軍艦 120円～
▲倍盛り！ツナサラダ軍艦 120円～
▲天然キンキとのどぐろ盛り合わせ 280円～
▲スシロー海鮮巻き重ね（夏） 180円～
▲グリルチキン 七味おろしポン酢 170円～
ドリンク半額も開催！
また、6月3日から6月23日までの期間、一部ソフトドリンクを半額で提供します。
●対象ソフトドリンク 通常200円～→100円～
対象ドリンクはポップメロンソーダやウーロン茶など各種。100円～のお手頃価格となります。
贅沢ネタ＆倍盛りでお得感がすごい！
いくらや中とろといった定番ネタに加えて、倍盛りや食べ比べメニューまでそろっていて、お得感のある内容となっていますす。
価格そのままでボリュームが増えている商品も多く、気軽にいろいろ試せるタイミングとなっています。この機会にスシローに足を運んでみては？
※店舗によって価格が異なる
※価格は税込み表記です。
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