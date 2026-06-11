メルセデス新型Sクラスが“AI全部入り”へ ChatGPT／Bing／Geminiを統合、内外装もデジタルも本気！

車両の半分以上を刷新した新型「Sクラス」

メルセデス・ベンツ日本は6月11日、フラッグシップセダンの新型「Sクラス」を発表し、同日より全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークで「S 450 d 4MATIC」の予約注文受付を開始した。新型Sクラスの納車は9月以降を予定しており、「S 580 4MATIC long」の発表も9月以降を予定している。

今回の新型Sクラスは、車両全体の50％以上、約2700点の部品を新規開発または再設計した、モデル史上最大規模の改良とうたわれている。1886年に自動車の特許取得から140周年を迎えるメルセデス・ベンツにとって、革新の集大成と位置付けられるモデルだ。

エクステリアでは、従来比で約20％拡大された大型ラジエターグリルを採用。クローム仕上げのルーバーは従来の3本から4本へと変更され、スターパターンをあしらったデザインとともに、より存在感のあるフロントマスクとなった。Sクラスとして初めてイルミネーテッドラジエターグリルも採用し、スターデザインを取り入れたDIGITALライトと組み合わせることで、フラッグシップらしい視覚的なインパクトを高めている。

第4世代MBUXとMB.OSで“クルマ全体”をデジタル化

新型Sクラスの大きなトピックが、最新世代の第4世代MBUXと、メルセデス・ベンツが自社開発したオペレーティングシステム「MB.OS」の搭載だ。MB.OSはインフォテインメントだけでなく、運転支援やドライビングパフォーマンスなど車両の各機能を統合し、よりシームレスなユーザー体験を実現する。

メルセデス・ベンツ・インテリジェントクラウドとの連携により、OTAによるソフトウェアアップデートにも対応する。車両購入後もソフトウェア更新によって機能改善や追加、変更が可能な点は、現代の高級車らしい進化ポイントといえる。

MBUXでは、Google Mapsをベースとしたナビゲーション体験を採用。さらに、生成AIを活用するMBUXバーチャルアシスタントは、ChatGPT、Microsoft Bing、Google Geminiを統合し、複数ターンの自然な会話に対応する。車内インターフェースは、スマートフォンのようにアプリを移動できるほか、フォルダーやスワイプ操作によるカスタマイズにも対応する。

インテリアでは、「MBUXスーパースクリーン」をSクラスとして初めて全車標準装備した。14.4インチのメディアディスプレイと12.3インチの助手席用ディスプレイを組み合わせたもので、デジタル機能とラグジュアリーな室内空間を融合させている。ステアリングには一部物理ボタンを採用し、操作性の向上も図った。

安全・快適装備も強化、価格は1598万円から

運転支援・駐車支援システムも強化された。新型Sクラスは高性能コンピューターに加え、外部カメラ、レーダーセンサー、超音波センサーを搭載し、AIアルゴリズムによって周囲の交通状況を高精度に把握する。標準装備のMB.DRIVEおよびMB.DRIVE ASSISTには、ディスタンスアシスト・ディストロニック、ステアリングアシスト、レーンチェンジアシストなどが含まれる。

快適性の面では、インテリジェントダンパーを備えたAIRMATICサスペンションを装備。スピードバンプの直前で電子制御によりダンピングを調整し、路面状況に応じた乗り心地を実現する。クラウドを活用した情報共有により、同じ場所に近づく他の車両がサスペンションを事前調整する仕組みも用意されるが、日本仕様では後日サービス開始予定となっている。

安全装備では、前面衝突時の被害軽減を図るPRE-SAFEインパルスをフロントシートに全車標準化。後席乗員向けにはリアベルトバッグやクッションエアバッグもオプションとして設定され、最大15個のエアバッグを搭載可能としている。

パワートレインは、S 450 d 4MATICに新型3.0L直列6気筒クリーンディーゼルエンジン「OM 656 Evo」を搭載。電気加熱式触媒コンバーターを量産車として初めて採用し、排気後処理の効率向上を図った。S 580 4MATIC longには、8気筒ガソリンエンジン「M177 Evo」を搭載予定で、欧州仕様参考値で最高出力395kW、最大トルク750N・mを発揮する。

価格は、S 450 d 4MATICが1598万円、S 580 4MATIC longが2365万円。なお、S 580 4MATIC longは国土交通省の自動車型式申請中であり、発売前の予定価格となる。新型Sクラスには、新車購入から3年間、一般保証修理、定期メンテナンス、24時間ツーリングサポートを無償提供する走行距離無制限の保証プログラム「メルセデス・ケア」も適用される。