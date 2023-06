メルセデス・ベンツは6月15日、同社の車載システム「MBUX音声アシスタント」にOpenAIのチャットAI「ChatGPT」を導入すると発表した。

MBUX音声アシスタントは、「Hey Mercedes」のウェイクワードで起動できるメルセデス・ベンツ車の音声アシスタント。

これまで同アシスタントは決められたパターンでしか応答することができなかったが、ChatGPTの導入により、今後は応答できる項目が増加する。具体的には、運転中に音声で目的地の詳細を尋ねたり、夕食のレシピを提案してもらうことなどが可能となる。

ChatGPT導入は、OpenAIに出資するマイクロソフトの協力により実現。既に米国のユーザー向けにベータテストを開始しており、MBUX音声アシスタントに「Hey Mercedes, I want to join the beta programme.(ベータプログラムに参加したい)」と話しかけるか、「Mercedes me」アプリを操作することでテストに参加できる。