NVIDIA、新型メルセデス・ベンツにAI運転支援システムを提供

NVIDIA自動運転技術、独メルセデス・ベンツの新型CLAに搭載

NVIDIAは、同社のAI運転支援システム「DRIVE AV」による次世代運転サポート技術を、開催中のCES 2026（米・ラスベガス）で発表した。

まずは独メルセデス・ベンツの新型CLAに搭載され、米国市場で2026年末までに提供が開始される予定だ。

新型CLAは、ブランド初の「MB.OSプラットフォーム」を採用し、NVIDIAのAI技術を活用した運転サポート機能を搭載している。将来的にはアップデートで機能追加や改良も可能な設計だ。すでに欧州の新車アセスメント「EuroNCAP」では五つ星評価を獲得しており、MB.DRIVEの安全支援機能が、事故回避に大きく寄与したことが評価されている。

DRIVE AVは、AIによる運転制御と従来型の安全システムを組み合わせたデュアルスタック方式を採用している。都市部での出発地点から目的地点までの自動運転、自動駐車、ドライバーとシステムが連携しながらの運転など、レベル2相当の高度な自動運転を実現する。交通状況を理解し、歩行者や自転車などへの配慮も行うことも可能だという。

開発・製造面でも新たな取り組みが進められている。NVIDIAは「Omniverse」や「Cosmos」を活用し、工場や組立ラインのデジタルツインを作成。仮想空間で設計や運用の計画・最適化を行うことで、現実の工場での試行錯誤を減らした、効率的な開発を可能にしている。

また実世界の走行データをもとにAIモデルを学習させ、シミュレーションで検証したうえで、車載コンピュータでリアルタイムに運用することも可能。これにより、実車投入前に、デジタルツイン上で安全性や精度の確認を幅広いシナリオでテストするといった運用が可能だ。

AI搭載型の次世代の交通の時代が、いよいよ近づいてきた。