GRIFFY、ソラコムと協業しクラウドカメラと生成AIを連携した「生成AI現場監視システム」のレンタル提供開始
株式会社GRIFFYは6月9日に、株式会社ソラコムと協業して2026年7月1日から建設業界向けソリューション「生成AI現場監視システム」のレンタル提供を開始すると発表した。クラウド型カメラと生成AIを連携することで、「ヘルメットを着用しているか」「資材が減っていないか」など、人の目に頼っていた監視や判定の業務を自然言語の指示（プロンプト）で自動化する建設業界向けレンタル型ソリューションだという。
「生成AI現場監視システム」は、ソラコムが提供するクラウド型カメラサービス「ソラカメ」と生成AIを用いたIoTオートメーションサービス「SORACOM Flux」を活用し、SPS（SORACOM パートナースペース）認定済テクノロジーパートナーであるGRIFFYが建設現場向けに最適化したというソリューション。現場で培った同社の実装力とソラコムのクラウドサービスを融合し、安全管理や資材管理、車両管理、インフラ点検の利用シーンで実証実験を重ねてきたという。
同システムの主な特長のひとつは、プロンプト調整のみで多用途に対応可能なこと。自然言語で指示を出すことで解析が可能で、現場環境やニーズに応じて検知条件を柔軟に変更できるとのこと。パトランプなど外部機器との連動やメール通知と組み合わせることもできるという。
屋外でもLTE通信環境と電源があれば、すぐに利用開始できるのも特徴とのこと。フルHD・広角120度のレンズに加え、IP65相当の防水・防塵性能、マイナス20℃～55℃の動作温度範囲を備え、屋外現場でも安定して動作するとしている。
運用に際しては、AIのプロンプト設定や解析に最適なカメラ位置の選定など、GRIFFYの専門スタッフが支援。非エンジニアのユーザーでも使いこなせる現場主導のDXの実現をサポートするという。
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