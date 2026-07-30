ボイスレコーダーの音声データをChatGPTやClaudeに直接接続
PLAUD株式会社は7月23日、AIボイスレコーダー「Plaud」において、AIツールと外部サービスを直接接続するための連携規格「Model Context Protocol（MCP）」への対応を発表した。ユーザーは手動でのデータ移動を行わずに、普段利用しているAI環境からPlaud内の文字起こしや要約データへ直接アクセス可能となった。
近年、音声データの文字起こしや要約は自動化が進んでいる。しかし、ChatGPTやClaudeなどの生成AIにデータを取り込むためには、手動でファイル出力や転送をしてAIに貼り付けるといった手間が必要だった。今回の対応により、その作業がなくなり、ChatGPTやClaude、開発者向けのCursorやWindsurfなどの多様なツールにシームレスにつなげられる。
さらに会話データが蓄積されるため、必要なときにAIが過去のデータを直接検索・分析し、資料作成や課題抽出に活用することが可能だ。話者の自動識別機能も追加され、発言データの精度向上も図られているという。
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