フロム新作「The Duskbloods」ネットワークテストが8月21日開始 応募は7月22日から
フロム・ソフトウェアは7月15日、Nintendo Switch 2向け完全新作タイトル「The Duskbloods（ダスクブラッド）」のネットワークテストを開催すると発表した。
本作は、最大8人のプレイヤーで戦うPvPvEベースのマルチプレイアクションゲーム。プレイヤーは、特別な血の力によって人間を超える力を得た「黄昏の血族」となり、「始まりの血（ファーストブラッド）」を巡る壮絶な戦いに身を投じることになる。
ネットワークテストでは、正式サービス開始に先立ち「ゲームサーバー負荷」「多人数プレイ」「ゲームバランス」の事前検証を実施する。参加するには、Nintendo Switch 2本体、ニンテンドーアカウント、Nintendo Switch Onlineへの加入が必要だ。
応募は公式サイトから簡単にできるので、気になっている人はふるって参加しよう。
スケジュール
●テスター募集期間：2026年7月22日23時～7月28日22時59分
●当選発表：2026年8月7日
●テスト実施日：
2026年8月21日19時～23時
2026年8月22日11時～15時
2026年8月23日3時～7時
2026年8月23日19時～23時
2026年8月24日11時～15時
※日時は予告なく変更または中止となる場合があります。
・テスト応募ページはこちら
https://campaign.theduskbloods.jp/p/event/networktest/
【ゲーム情報】
タイトル：The Duskbloods（ダスクブラッド）
ジャンル：マルチプレイアクション
販売：フロム・ソフトウェア／任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年予定
価格：未定
プレイ人数：オンライン時 最大8人
CERO：未定
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※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
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