フロム・ソフトウェアは7月15日、Nintendo Switch 2向け完全新作タイトル「The Duskbloods（ダスクブラッド）」のネットワークテストを開催すると発表した。

本作は、最大8人のプレイヤーで戦うPvPvEベースのマルチプレイアクションゲーム。プレイヤーは、特別な血の力によって人間を超える力を得た「黄昏の血族」となり、「始まりの血（ファーストブラッド）」を巡る壮絶な戦いに身を投じることになる。

ネットワークテストでは、正式サービス開始に先立ち「ゲームサーバー負荷」「多人数プレイ」「ゲームバランス」の事前検証を実施する。参加するには、Nintendo Switch 2本体、ニンテンドーアカウント、Nintendo Switch Onlineへの加入が必要だ。

応募は公式サイトから簡単にできるので、気になっている人はふるって参加しよう。

スケジュール

●テスター募集期間：2026年7月22日23時～7月28日22時59分

●当選発表：2026年8月7日

●テスト実施日：

2026年8月21日19時～23時

2026年8月22日11時～15時

2026年8月23日3時～7時

2026年8月23日19時～23時

2026年8月24日11時～15時

※日時は予告なく変更または中止となる場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル：The Duskbloods（ダスクブラッド）

ジャンル：マルチプレイアクション

販売：フロム・ソフトウェア／任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年予定

価格：未定

プレイ人数：オンライン時 最大8人

CERO：未定

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※Nintendo Switchは任天堂の商標です。