かまいたちさんのプレイするCMロングバージョンも公開

任天堂は6月23日、Nintendo Switch用ソフト『リズム天国 ミラクルスターズ』の体験版を配信開始した。本体験版では、冒頭を少し遊ぶことができる。

ゲームの製品版の発売日は2026年7月2日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに6500円だ。

また、芸人のかまいたちさんが本作をプレイするCMのロングバージョンを公開中。こちらもあわせてチェックしよう。

▼リズム天国 ミラクルスターズ CM リズム脱毛2篇 ロングバージョン

▼リズム天国 ミラクルスターズ CM おやつ篇 ロングバージョン

▼リズム天国 ミラクルスターズ CM 下ごしらえ篇 ロングバージョン

体験版では、「ひとりで遊ぶ」から、ステージ1を遊ぶことが可能。ステージ1に収録されているリズムゲームは、「輪くぐり」「パラソル」「フライングディスク」「アレのエサ」、そしてそれらのリズムゲームがごちゃまぜで登場する「リミックス1」となる。

「みんなで遊ぶ」からは「リズム脱毛」を遊べる。

製品版では、すべて新作の80種類以上のリズムゲームを遊ぶことが可能。リズムゲームのほかにも、おまけゲームがたっぷり収録されている。

また、Nintendo Switch1台と人数分のJoy-Conがあれば、最大4人で協力や対戦をすることも。こちらでは、ひとりで遊ぶ時とは異なるリズムゲームが30種類以上楽しめる。

＜スクリーンショット＞

任天堂の公式サイトでは、トピックスで本作を詳しく紹介している。また、紹介映像を任天堂の公式YouTubeチャンネルで公開しているので、どちらもチェックしよう。

▼トピックス記事

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/8ae77b06-6279-4f6b-9007-a3c9660bd46c

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/77597f86-9529-4acb-acab-8d60b5d20db7

▼紹介映像

https://youtu.be/uZ_i-ur2Z0g?si=ehpNfob6ZZJ9cP3C

【ゲーム情報】

タイトル：リズム天国 ミラクルスターズ

ジャンル：ノリ感ゲーム

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2026年7月2日

価格：6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

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