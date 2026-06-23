かまいたちさんのプレイするCMロングバージョンも公開
「リズム天国」最新作『リズム天国 ミラクルスターズ』の体験版が本日より配信開始！
任天堂は6月23日、Nintendo Switch用ソフト『リズム天国 ミラクルスターズ』の体験版を配信開始した。本体験版では、冒頭を少し遊ぶことができる。
ゲームの製品版の発売日は2026年7月2日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに6500円だ。
また、芸人のかまいたちさんが本作をプレイするCMのロングバージョンを公開中。こちらもあわせてチェックしよう。
▼リズム天国 ミラクルスターズ CM リズム脱毛2篇 ロングバージョン
▼リズム天国 ミラクルスターズ CM おやつ篇 ロングバージョン
▼リズム天国 ミラクルスターズ CM 下ごしらえ篇 ロングバージョン
体験版では、「ひとりで遊ぶ」から、ステージ1を遊ぶことが可能。ステージ1に収録されているリズムゲームは、「輪くぐり」「パラソル」「フライングディスク」「アレのエサ」、そしてそれらのリズムゲームがごちゃまぜで登場する「リミックス1」となる。
「みんなで遊ぶ」からは「リズム脱毛」を遊べる。
製品版では、すべて新作の80種類以上のリズムゲームを遊ぶことが可能。リズムゲームのほかにも、おまけゲームがたっぷり収録されている。
また、Nintendo Switch1台と人数分のJoy-Conがあれば、最大4人で協力や対戦をすることも。こちらでは、ひとりで遊ぶ時とは異なるリズムゲームが30種類以上楽しめる。
＜スクリーンショット＞
任天堂の公式サイトでは、トピックスで本作を詳しく紹介している。また、紹介映像を任天堂の公式YouTubeチャンネルで公開しているので、どちらもチェックしよう。
▼トピックス記事
https://www.nintendo.com/jp/topics/article/8ae77b06-6279-4f6b-9007-a3c9660bd46c
https://www.nintendo.com/jp/topics/article/77597f86-9529-4acb-acab-8d60b5d20db7
▼紹介映像
https://youtu.be/uZ_i-ur2Z0g?si=ehpNfob6ZZJ9cP3C
【ゲーム情報】
タイトル：リズム天国 ミラクルスターズ
ジャンル：ノリ感ゲーム
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2026年7月2日
価格：6500円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）
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