クラウド版「キングダム ハーツ」サービス終了 Switch 2版が10月8日に発売へ
スクウェア・エニックスは6月9日、Nintendo Switch Cloud Versionの「キングダム ハーツ」シリーズについて、同日をもって販売終了したと発表。すでに購入済みの場合、2027年6月9日まではプレイ可能だ。
それに代わり、Nintendo Switch 2向けにダウンロード版が10月8日より販売される。クラウド版を所有していた場合は、セーブデータを引き継いでダウンロード版を割引価格で購入できるという。対象タイトルは以下の通りだ。
■販売終了・サービス終了タイトル
・KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version
・KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version
・KINGDOM HEARTS Ⅲ + Re Mind（DLC） Cloud Version
・KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud
■Nintendo Switch Cloud Version所有者向け割引対象タイトル
・Nintendo Switch版 / Nintendo Switch 2版 KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
・Nintendo Switch 2版 KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue
・Nintendo Switch 2版 KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）
・Nintendo Switch 2版 KINGDOM HEARTS Collection [I～III]
また、シリーズ最新作「KINGDOM HEARTS IV（キングダムハーツ4）」の対応プラットフォームも発表。PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）となる。
最新作に備え、過去シリーズをプレイし直してみてはいかがだろうか。
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