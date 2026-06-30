任天堂は6月29日、公式情報番組「スプラトゥーン レイダース Direct」を、2026年6月30日23時より放送すると発表した。

これは、2026年7月23日に発売を控えるシリーズ初のスピンオフ作品「スプラトゥーン レイダース」のくわしい情報をお届けする番組。放送時間は約15分間となる。

本作は手先が器用な主人公「メカニック」となり、すりみ連合の3人と協力してウズシオ諸島を冒険するアクションシューティングゲーム。RPGのようにレベルアップしたり、強いブキやガジェットをカスタマイズして成長していく楽しみもあるようだ。

発売までいよいよ1ヵ月を切った本作。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：スプラトゥーン レイダース

ジャンル：アクションシューティング

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年7月23日

価格：7480円（パッケージ）／6480円（ダウンロード）

プレイ人数：1～4人（ローカル／インターネット通信対応）

CERO：A（全年齢対象）

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