スクウェア・エニックスはSteamにて、最大90％オフの「サマーセール」を開催中。そのなかでも、「キングダム ハーツ」シリーズをまとめてプレイできるバンドル版がお安くなっているので紹介しよう。

●「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」バンドルページ

https://store.steampowered.com/sub/1000794/

本バンドルは、現在遊べる「キングダム ハーツ」シリーズの10作品をまとめて購入できるセット。60％オフで、定価で計1万7160円のところ 6864円（-1万296円） で購入できる。

原点である1作目から最新作の「III」＋DLCまで収録。タイトルのまとめは以下の通りだ。

【KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-】

●KINGDOM HEARTS FINAL MIX

●KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

●KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

●KINGDOM HEARTS 358/2 Days（映像コンテンツ）

●KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

●KINGDOM HEARTS Re:coded （映像コンテンツ）



【KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue】

●KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

●KINGDOM HEARTS χ Back Cover（映像コンテンツ）

●KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-



【KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)】

●KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）

※「III」はDLCと合わせて1作品と数える（合計10作品）

●KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD●KINGDOM HEARTS χ Back Cover（映像コンテンツ）●KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-●KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） また、シリーズ最新作「KINGDOM HEARTS IV（キングダム ハーツ4）」も鋭意開発中。最新作に備え、過去シリーズをプレイし直してみてはいかがだろうか。

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX