「ゼルダの伝説 時のオカリナ」フルリメイク 2026年発売へ
任天堂は6月9日、Nintendo Switch 2用ソフト「ゼルダの伝説 時のオカリナ」を2026年に発売すると発表した。名作のフルリメイク作品と見られる。
これは「Nintendo Direct 2026.6.9（ニンテンドーダイレクト）」のトリで発表されたもの。ティザートレーラーでは“妖精を持たぬ少年”の姿が映され、その手には光る文様が浮かび上がっていた。
「ゼルダの伝説 時のオカリナ」は、1998年に発売されたNINTENDO 64用向けアクションアドベンチャーゲーム。シリーズ初の3D作品として人気を高めた。
これまでゲームキューブ、Wii、Wii Uと移植を繰り返しており、現在はNINTENDO 64 Nintendo Classics（※）でも遊ぶことができる。
※要Nintendo Switch Online + 追加パックへの加入
ユーザーからは「え、今年!?」「時オカリメイク来たぁぁぁ！」「今まで見たことのないグラ」「ゲーム史に残る神ゲー」「ただの移植ではない…！ありがとう！」「ムジュラも何卒…」「世代ドストライクのワイ、大歓喜」「少年の頃の思い出が、蘇る」など、大きな反響が寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：ゼルダの伝説 時のオカリナ
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年予定
価格：未定（パッケージ／ダウンロード）
CERO：未定
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