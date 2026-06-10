任天堂は6月9日、Nintendo Switch 2用ソフト「ゼルダの伝説 時のオカリナ」を2026年に発売すると発表した。名作のフルリメイク作品と見られる。

これは「Nintendo Direct 2026.6.9（ニンテンドーダイレクト）」のトリで発表されたもの。ティザートレーラーでは“妖精を持たぬ少年”の姿が映され、その手には光る文様が浮かび上がっていた。

「ゼルダの伝説 時のオカリナ」は、1998年に発売されたNINTENDO 64用向けアクションアドベンチャーゲーム。シリーズ初の3D作品として人気を高めた。

これまでゲームキューブ、Wii、Wii Uと移植を繰り返しており、現在はNINTENDO 64 Nintendo Classics（※）でも遊ぶことができる。

※要Nintendo Switch Online + 追加パックへの加入

ユーザーからは「え、今年!?」「時オカリメイク来たぁぁぁ！」「今まで見たことのないグラ」「ゲーム史に残る神ゲー」「ただの移植ではない…！ありがとう！」「ムジュラも何卒…」「世代ドストライクのワイ、大歓喜」「少年の頃の思い出が、蘇る」など、大きな反響が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼルダの伝説 時のオカリナ

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年予定

価格：未定（パッケージ／ダウンロード）

CERO：未定

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