最大1600円引き！かっぱ寿司「食べ放題」学割・クーポン延長

かっぱ寿司は現在、全店で実施している「食べ放題」について、「食べ放題平日アプリクーポン」「平日学割」「お誕生日割」を延長すると発表しました。

食べ放題、お得な割引が延長！

かっぱ寿司の食べ放題は、約90種以上の寿司やサイドメニュー、スイーツを70分間楽しめる内容です。

今回、平日アプリクーポンや平日学割は7月15日まで、お誕生日割は7月12日まで延長されます。

平日学割＆平日アプリクーポンは、平日の食べ放題料金が時間帯に応じて割引となります。中学生〜大学院生は学生証の提示でさらに「平日学割」として割引が適用され、最大1600円引きとなります。

土日祝限定のお誕生日割では、本人および同席の中学生以上の全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を通常価格より400円引きとなります。身分証明書など誕生日月が確認できるもの」を提示する必要があります。

■かっぱ寿司の食べ放題

実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

実施期間：8月7日まで予定

予約受付：かっぱ寿司公式ウェブサイト・アプリにて予約受付中

食べ放題通常料金：

【タイプA・C・K店舗】一般：3890円、シニア（65歳以上）：3390円、小学生：1990円、幼児（未就学児）：無料※

【タイプB・D店舗】一般：4190円、シニア（65歳以上）：3690円、小学生：1990円、幼児（未就学児）：無料※

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上は1名につき990円

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

▲タイプA・C・K店舗 メニュー一例

▲タイプB・D店舗 メニュー一例

最大1600円割引はうれしい

かっぱ寿司の食べ放題は、約90種類のメニューを時間内で自由に楽しめる内容なので、その日の気分に合わせていろいろ試せるのが魅力です。

割引期間が延長されているタイミングなので、家族や友人で予定を合わせて利用してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。