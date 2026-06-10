巨大バーガー食べ放題！バーガーキング「ワンパウンダーチャレンジ」80店舗で開催

バーガーキングは6月19日～25日の期間限定で、食べ放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾を全国80店舗で開催します。

スモーキーな超大型バーガーを好きなだけ、ワンパウンダーチャレンジ

今回のイベントでは、ビーフパティ4枚を使用した超大型バーガーを中心に、フレンチフライとドリンクを含めたセットの食べ放題を実施します。各回人数限定で、14時30分、16時、17時30分、19時の時間帯に分けて開催します。

制限時間は45分で、対象商品を完食することでおかわりが可能な形式です。バーガー、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）の各商品が対象となります。

▲ワンパウンダーチャレンジ2026 参加費4900円

本イベントは事前に専用ウェブサイトで参加チケットを購入する必要があります。各回6～8人限定で実施し、参加者には限定Tシャツやタオル、ステッカーなどの特典を用意しています。

対象店舗は公式ウェブサイトでチェックしてください。

▲スモークハウス ザ・ワンパウンダー 単品2490円、セット2790円

食べ放題の対象商品は、スモーキーな味わいが特徴の大型バーガー「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」です（関連記事）。総カロリーは1615kcal、総重量は545gです。

参加したい人は早めにチケット購入を！

毎回人気のイベントとして知られており、参加チケットは販売開始後すぐに完売することもあるといいます。本年2回目の開催。気になっている人は、早めにチケットを確保しておくと安心です。

ボリュームのあるバーガーを思う存分楽しめる機会となっているので、この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。