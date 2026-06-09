かき氷なのにパリパリ!? 動画を撮りたくなる、丸の内限定スイーツ

ロッテグループのチョコレート・カカオ専門店「dari K（ダリケー） 丸の内オアゾ店」では、「パリパリカカオとカシューミルクのかき氷」（1281円）を6月4日より夏季限定で提供しています。

新感覚！パリパリチョコのかき氷

「dari K」は、厳選した素材とシンプルなレシピで、フルーティーなカカオ本来の味わいを引き出したというチョコレートブランド。丸の内オアゾ店は、そんな「dari K」のカカオを使用したドリンクやジェラート、トリュフなどを販売するカフェ併設店舗です。



夏季限定で登場する「パリパリカカオとカシューミルクのかき氷」は、カカオ100％のチョコレートペースト（カカオマス）を、甘いカシューミルクの氷にかけて味わう一品です。



最大の特長は、カカオマスが見せる瞬間的な変化。温かいカカオマスが冷たい氷に触れると一瞬で固まり、パリパリとした食感に変化します。ふわふわの氷とのコントラストも楽しめるそうです。

▲パリパリカカオとカシューミルクのかき氷（1281円）

※dari K 丸の内オアゾ店限定

※販売時間は11時～21時



イートイン限定で提供するため、温かいカカオマスをかける瞬間を目の前で体験できます。



さらに今年はカカオニブをトッピング。食べ進めるにつれて、カカオニブ特有のカリカリとした食感も楽しめるといいます。



販売期間は9月30日までを予定しています。



「dari K 丸の内オアゾ店」

住所：東京都千代田区丸の内 1-6-4 オアゾ１F

営業時間：9時〜21時

これ絶対動画撮りたくなる

目で見て楽しんで、味わって楽しめる新しい感覚のかき氷が登場します。

氷の上でカカオが変化する様子を目の前で楽しめるとのことで、つい動画を撮りたくなりそうですね！

カカオの変化やパリパリ食感、カリカリ食感が気になる方はぜひ丸の内に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）