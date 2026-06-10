行きたすぎ！90分間ハーゲンダッツ食べ放題、約150店舗で開催

鍋料理提供する「赤から」は6月23日～7月27日の期間、「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を全国の店舗で実施します（一部店舗を除く）。

赤から鍋を注文するとハーゲンダッツが食べ放題！

赤からは、愛知県発祥の旨辛鍋のチェーン店です。今回の企画では、定番の「赤から鍋」（食べ放題・コース含む）を注文した人を対象に、ハーゲンダッツのアイスクリームを食べ放題で楽しめる内容となっています。対象商品は最大6種類で、制限時間は90分です。

対象となるのはバニラ、ストロベリー、グリーンティーのほか、「ROCKY CRUNCHY！ ストロベリーブラックココア」、「ROCKY CRUNCHY！ ソルティハニーバター」、「ザ・リッチキャラメル」など最大6種類です。

店舗によって提供される種類や数は異なり、在庫状況によって変更となる場合があります。

▲食べ放題対象商品（店舗により異なる場合あり）

■ハーゲンダッツ食べ放題 概要

開催期間：6月23日～7月27日

内容：対象のハーゲンダッツ商品が食べ放題

※最大6種（店舗によって提供数・種類が異なります）

金額：869円

実施店舗：特設サイトより要確認

注文条件：赤から鍋（食べ放題・コース含む）をグループ人数分注文した人が対象

※小学生未満は無料

※​ハーゲンダッツの食べ放題は90分間（鍋、焼肉食べ放題を注文の場合、制限時間は食べ放題に準ずる）

※平日ランチタイムでの利用、学生セットとの併用は不可

※持ち帰りは不可​。食べ残しの場合は追加料金が発生する場合あり

鍋のあとにアイス無限ループ

旨辛の料理を楽しんだあとに、ハーゲンダッツを好きなだけ味わえるうれしい企画がスタートします。対象フレーバーは最大6種類で、ちょっと贅沢なデザート体験ができる機会となっています。

実施店舗を確認してからお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。