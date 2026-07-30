PlayStation Storeでも同社のタイトルがセール中！
Switch 2版『A列車で行こう はじまる観光計画』が初登場！Nintendo Storeで「アートディンク サマーセール」を開催
アートディンクは7月30日、Nintendo Storeにて販売中の同社のタイトルが最大50％オフで購入できる「アートディンク サマーセール」を開催。セール期間は、2026年8月19日まで。
今回のセールでは、昨年12月に発売した『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』が初登場。「ARTDINK GAME LOG：太陽のしっぽ」と「ARTDINK GAME LOG：アクアノートの休日」などもラインアップしている。
気になっているタイトルがあったら、お得なこの機会にぜひともゲットしよう。セールの詳細は、特設ページを確認してほしい。
【セール概要】
セール名：アートディンク サマーセール
セール期間：2026年7月30日～8月19日23時59分
セール特設ページ：https://www.artdink.co.jp/japanese/sale/
■Nintendo Store
●Nintendo Switch 2
・A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition
セール価格：7902円【20％オフ！】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000104146
・A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス
セール価格：1760円【20％オフ！】
※すでに『はじまる観光計画』をお持ちの方向けの、Switch 2 でのプレイを強化する追加コンテンツです。
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000066458
●Nintendo Switch
・A列車で行こうはじまる観光計画
セール価格：5374円【30％オフ！】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000030779
・追加コンテンツ「ひろがる観光ライン」
セール価格：1364円【50％オフ！】
※『はじまる観光計画』をお持ちの方向けの、実在車両を使えるようにする追加コンテンツです。
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000036455
・A列車で行こう ひろがる観光ライン
セール価格：7284円【30％オフ！】
※『はじまる観光計画』をお持ちでない方向けの、本編ゲーム＋追加コンテンツのセット製品です。
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000015199
・ARTDINK GAME LOG：太陽のしっぽ
セール価格：1694円【30％オフ！】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000107645
・ARTDINK GAME LOG：アクアノートの休日
セール価格：1936円【20％オフ！】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117011
・ネオアトラス1469
価格：2090円【50％オフ！】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000002281
■PlayStation Storeでもセール開催中！
PlayStation Storeにて、『A列車で行こうExp.+ DX』ほか全商品が50％オフとなるセールを開催中。セール期間は8月12日23時59分まで。
●PlayStation Store
・A列車で行こうExp.+ DX
セール価格：4840円【50％オフ！】
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/232814
・A列車で行こうExp.+ 車両キット 2nd
セール価格：660円【50％オフ！】
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1200-CUSA08837_00-ATRAINEXCOMPPAC2/
・A列車で行こうExp.+ 車両追加キット
セール価格：660円【50％オフ！】
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1200-CUSA08837_00-ATRAINEXCOMPPACK/
・A列車で行こうEXP. +バージョンアップキット
セール価格：1760円【50％オフ！】
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1200-CUSA08837_00-ATRAINEXPPLUSD00/
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります