ホリは7月28日、PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows）に対応したレーシングコントーラー「Racing Wheel Apex Formula for PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC」を発売すると発表。発売時期は2026年冬予定、価格は2万1980円だ。

■製品の特長

●レース中の素早い操作をサポート

ステアリングは回転にバネの力を利用したスプリングテンション構造で、握りながらでも操作しやすいボタンレイアウトと設計。実際のレースカーのように車体の細かな設定をステアリングユニットで操作可能。シビアなコーナリングにも対応している。

※設定できる機能は、ソフトにより異なります。

●方向操作ダイヤル搭載

ステアリングを握ったまま、十字キーの操作が可能。ダイヤル操作で、レース中の設定変更をスムーズに。

●アサイン（ボタン割り当て）機能搭載

ボタン機能を自分好みに変更可能。より操作しやすいステアリングに。

●プロファイル切替

4つのプロファイルを保存可能。ダイヤル操作によって素早く設定を変更できる。

●パドルシフト機能

ステアリングを握りながら素早いシフト操作が可能。

●アナログ感知式フットペダル

正確で繊細なアクセルワーク、ブレーキングが可能。

●専用アプリでカスタマイズ可能

専用アプリを使うことで各種機能を自分好みに設定できる。

ステアリング設定：ボタンマッピング／ハンドル切れ角／デッドゾーン／リニアリティ

ペダル設定：ボタンマッピング／リニアリティ

【製品情報】

製品名：Racing Wheel Apex Formula for PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC

発売日：2026年冬予定

価格：2万1980円

対応機種： PlayStation 5／PlayStation 4／PC

内容品：

・ステアリングユニット×1

・フットペダル×1

・クランプ×1

・取扱説明書×1

PC対応環境：

対応OS：Windows 11

入力規格：XInput

必要環境：USB Type-A 端子

製品仕様：

【ステアリングユニット】

外形寸法：（幅）約29cm×（奥行）約25.5cm×（高さ）約17cm

ステアリング直径：約29cm

回転角：約270°

質量：約1.4kg

ケーブル長：約3m

接続端子：USB Type-A 接続

【フットペダル】

外形寸法：（幅）約22.5cm×（奥行）約30cm×（高さ）約15cm

質量：約0.6kg

ケーブル長：約1.5m

※PCとの互換性は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、および保証されていません。

※本品はXInput対応のゲームのみ対応しています。DirectInput対応のゲームには対応しておりません。

【注意】

※ 本品はワイヤレスコントローラーではありません。

※ PSボタンでPlayStation 5およびPlayStation 4本体の起動はできません。

※ PSボタンでPlayStation 5のレストモードおよびPlayStation 4のスタンバイモードからの復帰はできません。

※ 一部のPlayStation 5およびPlayStation 4規格ソフトウェア（ゲームソフト）ではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・アダプティブトリガー ・モーションセンサー機能 ・バイブレーション(振動)機能 ・タッチパッド ・タッチパッドボタン ・マイク ・スピーカー ・ライトバー ・プレーヤーランプ ・ステレオヘッドホン／マイク端子