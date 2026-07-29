店舗スタッフにも愛用者多数！7000円台で全部盛りのコスパ最高ゲームパッドがコレだ！：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・山崎隆史さんのオススメは、GRAPHTのゲームパッド「GRAPHT Omni Plus」。山崎さんも愛用しているゲームパッドだそうです！

GRAPHT Omni Plusは、ゲーマーが求めるあらゆる便利機能をしっかりと網羅した高機能なゲームパッドです。

ボタンレイアウトはなじみやすいXboxスタイルを採用。アナログスティックとトリガーには、摩耗に強くドリフト現象が起きにくい「ホールエフェクトセンサー」を搭載しています。さらに、FPSやアクションゲームで素早い入力を行えるよう、トリガーの押し込み深さを調整できる「トリガーストップ」機能も備えています。

カスタマイズ性も充実しており、任意のアクションを割り当てられる2個の背面ボタンに加え、2個のマクロボタン、自動連射機能などを完備。これらの設定変更に専用アプリや外部ソフトを必要とせず、コントローラー本体の操作のみで完結する点も魅力です。

接続方式は2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、USB有線の3パターンに対応し、PC（Windows）をはじめ、Nintendo Switch、Android、iOSと幅広いプラットフォームで使用可能。ポーリングレートは最大1000Hzをカバーし、ワイヤレス駆動時のバッテリー持続時間は最大10〜15時間。本体重量は230±5gと扱いやすい重さに収まっています。

製品には1mのUSB Type-A to Cケーブルのほか、好みに合わせて交換できる予備のスティックと十字キー、さらにはスタイリッシュな専用充電ドックまで同梱しています。

山崎さんによると、GRAPHT Omni Plusは3系統の接続方式に対応し、背面ボタンやマクロ機能、トリガーストップといった充実の機能を備え、その上専用の充電ドックまで付属するという、まさに「ぜんぶ盛りの超お買い得パッケージ」とのこと。「これほどの仕様を備えながら7000円台で購入できるのは、コスパが高いです！」と太鼓判を押します。

山崎さん自身はもちろん、ツクモLABI1なんば店のスタッフ内にも愛用者が多いそうで、現場のプロ視点としては「PCに専用ユーティリティソフトをいちいちインストールしなくていいのが楽」と好評のようです。

山崎さんはホワイトモデルを愛用しているとのことで、デザイン性や仕上がりの良さもお気に入りとのこと。充電ドックとセットでデスクに置けば、使わない時もインテリアとして映えそうですね。

なお、ツクモLABI1なんば店ではGRAPHT Omni Plusの実機をPCに接続した体験ブースが用意されているので、操作感が気になった方はぜひ店頭で触ってみてください！

豊富な品揃えからじっくり選べるゲームパッド専用コーナー

また山崎さんによると、以前は他の周辺機器と一緒に展開していたゲームパッドコーナーを最近リニューアルし、売り場を拡充したとのこと。注目の最新モデルから定番機まで豊富なラインアップがそろっているので、自分にピッタリのコントローラーを探している方は、ぜひお店へ足を運んでみてください！