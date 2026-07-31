98%レイアウト＆ガスケットマウント採用！トレンドを凝縮したゲーミングキーボード「G316 X 98」：ソフマップ なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、ロジクールGのゲーミングキーボード「G316 X 98」です。

G316 X 98は、ロジクールGのメカニカルスイッチ採用ゲーミングキーボード。ロジクールGが2026年より導入している「98%レイアウト」「ガスケットマウント構造」などの仕様を盛り込んだゲーミングキーボードです。

キースイッチはリニア（いわゆる赤軸）を採用。キースイッチのホットスワップに対応しているので、別の種類に交換することも可能です。

キーレイアウトはテンキーを残しつつも一部キーを省略することで少しダウンサイズを果たした98%レイアウトです。省スペースと利便性の両立を図っています。

本体サイズは384（W）×140（D）×40（H）mm、重量は880g（ケーブルなし）。メインキーのほかに、瞬時の設定変更などに利用できるダイヤルとドットマトリクスLEDディスプレーも備えます。パソコンとの接続は有線USBで最大8Kポーリングに対応。1.8mのUSB Type-C to Aケーブルが付属します。

西本さんによると、G316 X 98は、今までロジクールGのゲーミングキーボードを使っていたり、ロジクールGのメカニカルが好みだったり、ゲーミングソフトウェア「G HUB」での管理に慣れていたりする人の買い替え先としてもオススメのゲーミングキーボードだそうです。

現在のロジクールGのトレンドともいえる98%レイアウトやガスケットマウント構造によって、従来機種とどのような違いがあるのかは、ぜひその手で試してほしいですね。ソフマップ なんば店の3階売り場ではG316 X 98の実機を展示しているので、一度触ってみてください！

軽量59g＆最新センサー搭載の「G304 X SUPERLIGHT」も登場

また、G316 X 98と同時にロジクールGのワイヤレスゲーミングマウス「G304 X SUPERLIGHT」も同時発売。本取材時に紹介してもらいました。

前モデルの「G304 LIGHTSPEED」は低価格なエントリーモデルとして人気を博しましたが、乾電池駆動で現在となっては少々重たいマウス（99g）です。

G304 X SUPERLIGHTに進化して、使いやすい形状はそのままに59gまで軽量化、センサー類も最新仕様へとグレードアップしたとのこと。

その分価格も前モデルより上昇したのですが、現在はゲーミングマウス全体の価格が上昇しているので、その中ではコスパも良いように感じます。

G304 X SUPERLIGHTもまた、ソフマップ なんば店で実機を展示しています。軽くなったG304 X SUPERLIGHTを体感してみてください！

注目の話題作「ホロドリ」特設コーナーが3階売り場に登場予定

そのほか、ソフマップ なんば店3階売り場では、話題のリズム＆RPG「ホロドリ」こと「hololive Dreams」関連の特設コーナーを展開中です。取材時点ではまだコーナーは作られていなかったのですが、記事掲載時には特設コーナーもできあがっているはずとのこと。こちらもぜひ確認してみてください！