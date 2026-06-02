かなり話題になってるMSIの手持ちゲーム機「Claw 8 Ex AI+」を、台北で見てきたよ！
2026年06月02日 20時00分更新
い本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。
アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。
本日、KTUはまずMSIのブースへ！ Panther Lakeをベースにしたインテルのハンドヘルドゲーミングデバイス向けSoC「Arc G3 Extreme」を搭載した「Claw 8 Ex AI+」が見たかった！（KTU）
『ホグワーツ・レガシー』を解像度1920×1200（XeSS Performanceなのでレンダースケールは50％）、画質Medium（XeSS-FG 2x設定）でプレイ。オーバーライドで4xになっている可能性もあるが、確認できなかった。（KTU）
動作は滑らかだけど、所々アセットを読み込むタイミングか何かで、ヌルっとした遅延に見舞われる。画質Ultra＆RTだと遅延頻度も高くなるので、画質を欲張らないのが重要かも？（KTU）
メインメモリーは32GBだが、VRAMに相当分割しているので、メインメモリーが結構カツカツになっているのがわかる。この辺、調整すればもう少し動作が軽やかになる可能性もあるかも。
まだデモ機なので最終評価にはならないと念押しした上でいうと、Arc Gシリーズはかなり期待ができる。最大の懸念はArc故の動作の癖だけど、これはインテルの力でなんとかしてくれると思いたい。
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！
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