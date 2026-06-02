このページの本文へ

COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第42回

かなり話題になってるMSIの手持ちゲーム機「Claw 8 Ex AI+」を、台北で見てきたよ！

2026年06月02日 20時00分更新

文● ASCII　取材● KTU

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

KTU、MSIブースへ！

　い本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

　本日、KTUはまずMSIのブースへ！　Panther Lakeをベースにしたインテルのハンドヘルドゲーミングデバイス向けSoC「Arc G3 Extreme」を搭載した「Claw 8 Ex AI+」が見たかった！（KTU）

Claw 8 Ex AI+を発見！

ボディーにひっそりと輝くArcのエンブレム（KTU）

裏側。このあたりはSteam Deckと雰囲気同じ（KTU）

えっ？　ハンドヘルドでThunderbolt 4対応（KTU）

デモ機の『ホグワーツ・レガシー』

　『ホグワーツ・レガシー』を解像度1920×1200（XeSS Performanceなのでレンダースケールは50％）、画質Medium（XeSS-FG 2x設定）でプレイ。オーバーライドで4xになっている可能性もあるが、確認できなかった。（KTU）

　動作は滑らかだけど、所々アセットを読み込むタイミングか何かで、ヌルっとした遅延に見舞われる。画質Ultra＆RTだと遅延頻度も高くなるので、画質を欲張らないのが重要かも？（KTU）

メインメモリーのパフォーマンスグラフ

　メインメモリーは32GBだが、VRAMに相当分割しているので、メインメモリーが結構カツカツになっているのがわかる。この辺、調整すればもう少し動作が軽やかになる可能性もあるかも。

こっちはCPUコア。14コアをそれなりに使っているが、ある程度の余裕はある感じ（KTU）

　まだデモ機なので最終評価にはならないと念押しした上でいうと、Arc Gシリーズはかなり期待ができる。最大の懸念はArc故の動作の癖だけど、これはインテルの力でなんとかしてくれると思いたい。

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
アスキー編集部のXはこちら
 

　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

【関連サイト】

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典