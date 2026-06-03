ROGブースで見つけた、オレの手の幅よりデカい「極太ビデオカード」を見てくれよ

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

ROGのブースより、面白い展示を紹介。

「ROGの中でひときわ◯◯れていた（褒め言葉）のが、20周年記念パーツだけ集めた『ROG Edition 20 Build』なるPC。マザーとグラボ、電源やケース（というよりまな板）に至るまで全て20周年モデル」（KTU）

「特に◯◯レてるのが『ROG ASTRAL GeForce RTX 5090 Editon 20』。もはや（ビデオ）カードである事を完全に放棄した、振り切ったデザイン。何せ私の手の幅（フォーフィンガーというべきか）よりカードの厚みの方が厚いときたもんだ」（KTU）

「で、コレよ。この存在感」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！