知ってた？ Xboxを冷やすための、専用の水冷クーラーがあるんですよ

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

KTUがAlphacoolのブースで見つけたのが、こちら。

この製品、なんだかわかりますか？ これ、Xbox用のクーラーです。

「ナニコレかっこいい！ となったのがこれ。PC用の水冷かと思ったら、Xbox XないしS用の製品。そこまでしてXboxでゲームしたいんか……とは思ったが、こういうニーズがある証左でもあるよね」（KTU）

「本格水冷のメーカーさんらしくCPU用の水冷ヘッドやフィッティング等が並んでいたけど、GPU用のAIO（カードを後付けするタイプ）やスタンダードなAIO水冷の展示もあった。CPUとVRMを一気に冷やすモノブロックやビデオカード用のヘッド、リザーバーなど本格水冷メーカーならではの製品が美しく陳列されていた」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！