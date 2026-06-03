側面がすべてファンで覆われた、やばいPCを発見したぜ

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

CPSのブースを訪れたKTU。

「Threadripper向けのAIO水冷が展示されていたり、サイドパネルのほぼ全部がファンで埋まったワークステーションが展示されていた。けど、中の人が食事されていた（ブースの中で）のでお話しは聞けず。このあたり、大らか」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！