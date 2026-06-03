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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第59回

見てくれ！ これが「NVIDIA RTX Spark」搭載の、めちゃくちゃ高性能なノートPCだ！

2026年06月03日 20時10分更新

文● ASCII　取材● KTU

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これが、NVIDIA RTX Spark搭載ノートだ！

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

　KTUはNVIDIAの特設展示会場へ。

　「そして！　満を持して登場したRTX Spark搭載ノート！　メーカーは不詳で、どうやらリファレンスデザインである模様（ほぼ◯◯◯◯◯◯◯ Proやろという感じが、しないでもない）。ちなみに性能はまだチューニング中なので、正確なところではない」（KTU）

「NARAKA: BLADEPOINT」を使ったデモ

　「RTX Sparkで動作するゲームは、今回ほぼPrismを利用したエミュレーションだった。まずは「NARAKA: BLADEPOINT」。数値の上では60から80fps出ているが、まだところどころモタつく感じがする」（KTU）

こちらはFortniteのデモ

　「Fortniteが動いているということは、アンチチート機能も問題なく動いているということ。これは非常にでかい。SteamDeckのようにLinuxベースのデバイスだとFortniteやVALORANTは絶対動かないものだが、RTX SparkノートはArmでアンチチートに対応できている。

　NVIDIAによればEACだけでなくVanguardやJavelinもいけるよ、とのことなのでカーネルレベルのアンチチートも大丈夫ということ。性能はさておき、x86なノートでなければならない、という一択を崩してしまったのは非常に大きい」（KTU）

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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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