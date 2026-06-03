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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第52回

「ウッ」と声が出てしまうほどに鮮明で美しいASUSのディスプレー

2026年06月03日 11時15分更新

文● ASCII　取材● KTU

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ASUSブース

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

　この記事ではASUSブースを紹介。

Cinema PQ07U

　「こちらはProArtブランドの巨大ディスプレー『Cinema PQ07U』。対角135インチの4Kディスプレー。対角135インチの大きさは私（身長170cm）から想像してください」（KTU）

すごい！　巨大だ！

　「ちなみにKTUの仕事部屋は、このディスプレーの面積と大差ありません（血涙」（KTU）

PA329CDV

　「こちらは31.5インチ4K OLEDの『PA329CDV』。見ていてウッと声が出てしまうほどに鮮明で美しい」（KTU）

ヘルスケア分野の展示も

　「あんまりPCとは関係ないけど、ヘルスケア関係にもASUSは進出を狙っている様子。スマートウォッチだけでなく携帯型の超音波プローブとか」（KTU）

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
アスキー編集部のXはこちら
 

　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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