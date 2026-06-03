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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第57回

次世代規格「PCI Express Gen6 x3」のSSDを見てきたぞー！ 速いだけじゃない！

2026年06月03日 15時10分更新

文● ASCII　取材● KTU

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こちらがリファレンスデザイン

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

こちらが基板

　「SSDコントローラーの雄であるPhisonのブースでは、PCI Express Gen6 x3接続のSSDを展示！　フォームファクターは2つ。E3.SとE1.Sという名称から分かる通り、コンシューマー向けではなくデータセンター向けのもの」（KTU）

俺たち向けのSSDコントローラー「PS5037-E37T」。今年のCESでお披露目された製品で、DRAMレスでもGen5フルスピードが出るとうたうもの（KTU）

　

　「シーケンシャルリード14GB/sec出るぜ！　……は、いいんだけど（いいのかよ）。最大の特徴は温度が既存のGen5コントローラーに比べて低いということ（同社比）。アイドルでも37度、読み書きしていても40度台で済むとのこと。

　CrystalDiskMark実行中に、PS5037-E37Tの消費電力をプロットした表を見てみると、今まで5Wかかっていたものが4.5Wで済むようになっていて、これが大きいのだそうな。ちなみにTSMC 6nmプロセスで製造されている」（KTU）

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
アスキー編集部のXはこちら
 

　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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