翼のように側面がガバッと開く、ガルウィング型のPCケースがすごいぞ！

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

「CIOのブースで個人的に『オッ！』と思ったのが、このガルウイング状に強化ガラスを開くことのできるPCケース。いざ使うとなると、横にも垂直方向にもスペースが要るので実用度はアレだけど、こういう機構に男の子は弱いのよ」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！