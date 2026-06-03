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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第56回

翼のように側面がガバッと開く、ガルウィング型のPCケースがすごいぞ！

2026年06月03日 15時00分更新

文● ASCII　取材● KTU

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　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

　「CIOのブースで個人的に『オッ！』と思ったのが、このガルウイング状に強化ガラスを開くことのできるPCケース。いざ使うとなると、横にも垂直方向にもスペースが要るので実用度はアレだけど、こういう機構に男の子は弱いのよ」（KTU）

フロントのここには情報表示用のディスプレーが

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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